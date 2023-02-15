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16:01 (мск), источник: Аргументы и факты

Финансист Джиоев назвал излишне нервной реакцию на падение курса рубля

Москва, 15 февраля — АиФ-Москва. Значительное снижение курса рубля к доллару и евро в последние дни — это излишне эмоциональная реакция рынка, поскольку причин для затяжного падения российской валюты на самом деле нет. Об этом aif.ru заявил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

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Источник: Reuters

По мнению финансиста, рубль ослабел из-за проблем с доходами российских компаний от продажи нефтепродуктов на фоне европейского эмбарго и роста дефицита бюджета.

«Сегодняшнее ослабление рубля — это лишь продолжение процесса, начавшегося еще в начале февраля на фоне европейского эмбарго на российские нефтепродукты. Помимо этого, давление на рубль оказывает больший, чем ожидалось, дефицит бюджета в январе, а также предложение правительства по разовой уплате добровольного взноса из прибыли компаний в бюджет», — перечислил Джиоев.

Он отметил, что предпосылок для существенного и длительного ослабления нет, в январе счет текущих операций оставался профицитным.

Доллар от TradingView

«Более того, схожую реакцию рынка мы уже наблюдали. Напомним, что в декабре прошлого года рубль также слабел к доллару на протяжении нескольких недель после введения эмбарго на российскую нефть, однако затем вернулся ниже уровня 70 за доллар», — добавил аналитик.

Курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже 15 февраля поднялся до 74,5 рубля впервые с апреля 2022 года, а курс евро в моменте превысил 80 рублей. Бюджетный дефицит в России в январе оценивается в 1,76 трлн рублей при общем объеме запланированных доходов в 26,13 трлн рублей за весь 2023 год. В Минфине говорят, что это вызвано ростом расходов при одновременном падении доходов, но в будущем дефицит должен сгладиться.

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