Финансист Джиоев назвал излишне нервной реакцию на падение курса рубля

По мнению финансиста, рубль ослабел из-за проблем с доходами российских компаний от продажи нефтепродуктов на фоне европейского эмбарго и роста дефицита бюджета.
«Сегодняшнее ослабление рубля — это лишь продолжение процесса, начавшегося еще в начале февраля на фоне европейского эмбарго на российские нефтепродукты. Помимо этого, давление на рубль оказывает больший, чем ожидалось, дефицит бюджета в январе, а также предложение правительства по разовой уплате добровольного взноса из прибыли компаний в бюджет», — перечислил Джиоев.
Он отметил, что предпосылок для существенного и длительного ослабления нет, в январе счет текущих операций оставался профицитным.
«Более того, схожую реакцию рынка мы уже наблюдали. Напомним, что в декабре прошлого года рубль также слабел к доллару на протяжении нескольких недель после введения эмбарго на российскую нефть, однако затем вернулся ниже уровня 70 за доллар», — добавил аналитик.
Курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже 15 февраля поднялся до 74,5 рубля впервые с апреля 2022 года, а курс евро в моменте превысил 80 рублей. Бюджетный дефицит в России в январе оценивается в 1,76 трлн рублей при общем объеме запланированных доходов в 26,13 трлн рублей за весь 2023 год. В Минфине говорят, что это вызвано ростом расходов при одновременном падении доходов, но в будущем дефицит должен сгладиться.