Reuters узнал детали санкций ЕС против Тинькофф Банка и Альфа-банка

Ранее о том, что ЕС в рамках десятого пакета санкций намерен внести в санкционный список Альфа-банк, Тинькофф Банк, Росбанк, а также российский Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщал Bloomberg.
По данным Reuters, под новые санкции могут попасть российская резина и асфальт, а также сталь и алюминий, используемые в строительстве. Помимо этого, страны ЕС намерены запретить вещание арабской службы телеканала RT, усилить ограничения на экспорт в Россию электронных схем, тепловизионных камер, транспортных средств и ужесточить контроль над продажей спутниковых данных в Китай, которые, по словам источников, рискуют быть переданными Москве.
ЕК также предложила ввести дополнительные санкции на европейские совместные предприятия с Россией и ввести дополнительные обязательства по отчетности, чтобы лучше отслеживать российские активы в Европе, рассказали источники Reuters.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели против Москвы санкции, в том числе против российского Центрального банка. Из-за этого замороженными оказались активы на сумму около $300 млрд, сообщал ранее глава Минфина Антон Силуанов. Помимо этого, в рамках ограничений от SWIFT были отключены Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и другие банки.
В то же время Альфа-банк и Росбанк под санкции ЕС не попали, хотя ранее были включены в санкционный список США. Тинькофф Банк также не находится под санкциями ЕС, однако основатель банка Олег Тиньков был внесен в санкционный список Великобритании весной прошлого года. «Интеррос» затем купил 35% в TCS Group у семьи Тинькова.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что десятый пакет санкций ЕС против России предполагает введение экспортных ограничений на сумму €11 млрд.
Российская сторона считает санкции незаконными и отмечает, что заморозка активов Москвы сходна с ограблением. «Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — говорил президент Владимир Путин. Премьер-министр Михаил Мишустин счел, что Запад таким образом вернулся «к типичной пиратской практике».