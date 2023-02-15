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21:55 (мск), источник: РБК

Власти рассмотрят два варианта дополнительного платежа бизнеса в бюджет

При этом сначала нужно определиться с тем, как будет считаться взнос, и его размером. Идею добровольного платежа бизнес ранее счел нереализуемой.

Источник: Reuters

Взнос крупного бизнеса в бюджет в формате windfall tax могут ввести как в качестве добровольного платежа, так и в качестве обязательного. Об этом сказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

«Пока мы еще не определились с тем, как будет считаться, и его размером. Как только найдем здесь консолидированную позицию с бизнесом, следующим шагом будет определяться с формой его реализации — это может быть обязательный платеж, [а может быть] добровольный», — пояснил замминистра.

По словам Сазанова, действующие налоги при этом точно затрагиваться не будут.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 8 февраля заявил, что с бизнесом обсуждается вариант однократного добровольного взноса, поскольку у многих компаний за первые три квартала 2022 года «результаты были сильно в плюс». Эта идея пришла на смену декабрьскому предложению собрать единовременный взнос в бюджет с производителей удобрений и предприятий угольной отрасли (об этом в начале января сообщал Bloomberg), говорил источник РБК, знакомый с содержанием переговоров. Однако, по его словам, от замысла отказались, и в дальнейшем не было понимания, по какому именно принципу определяют тех, кто будет платить взнос. По его данным, за счет разового взноса может быть собрано до 250 млрд руб. Другой источник РБК, знакомый с ходом консультаций, указывал, что за базу взята сумма 200 млрд руб.

Как утверждал собеседник РБК в одной из компаний, в ходе дискуссии с правительством обсуждалось, что получателем взноса могла бы выступить специальная автономная некоммерческая организация, которую будет курировать один из вице-премьеров.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин счел идею добровольного взноса нереализуемой, поскольку у компаний слишком разное финансовое положение, неравномерная налоговая нагрузка и жесткость корпоративных процедур. В качестве альтернатив он предложил выпустить дополнительные государственные бонды, инвестиции в социальные проекты, повысить налог на прибыль на 0,5 п.п. или развивать государственно-частное партнерство. Идею с повышением налога на прибыль не поддержал Минфин.

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