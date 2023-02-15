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15 февраля, источник: © РИА Новости

Конгресс предупредил об угрозе дефолта в США в ближайшие полгода

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. При сохранении установленных лимитов государственного долга США грозит дефолт уже в июле-сентябре этого года, сообщило бюджетное управление Конгресса в своем докладе.

Источник: © РИА Новости

«Если лимит госдолга не будет изменен, то возможности правительства для привлечения заимствований с использованием экстраординарных мер будут исчерпаны между июлем и сентябрем 2023 года, то есть в четвертом квартале текущего финансового года», — говорится в документе.

На этом фоне администрация Белого дома призвала законодателей быстро и без предварительных условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие. В противном случае правительство не сможет оплачивать свои обязательства в полном объеме.

«Правительству придется отложить производство платежей для некоторых видов деятельности, объявить дефолт по долговым обязательствам или то и другое вместе», — сказано в тексте.

В январе США исчерпали лимиты заимствований и приступили к реализации экстраординарных мер во избежание дефолта. При этом в начале февраля спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что они не пойдут на повышение госдолга без реформы государственных расходов. По его словам, это решение должно сопровождаться изменением поведения в отношении бюджетных трат.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент Джо Байден отказывается от каких-либо переговоров по этому вопросу. Он настаивает на том, чтобы конгресс утвердил повышение госдолга без каких-либо условий. При этом глава государства готов обсуждать с законодателями сокращение бюджетного дефицита, уточнила Жан-Пьер.

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