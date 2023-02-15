Конгресс предупредил об угрозе дефолта в США в ближайшие полгода

«Если лимит госдолга не будет изменен, то возможности правительства для привлечения заимствований с использованием экстраординарных мер будут исчерпаны между июлем и сентябрем 2023 года, то есть в четвертом квартале текущего финансового года», — говорится в документе.
На этом фоне администрация Белого дома призвала законодателей быстро и без предварительных условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие. В противном случае правительство не сможет оплачивать свои обязательства в полном объеме.
«Правительству придется отложить производство платежей для некоторых видов деятельности, объявить дефолт по долговым обязательствам или то и другое вместе», — сказано в тексте.
В январе США исчерпали лимиты заимствований и приступили к реализации экстраординарных мер во избежание дефолта. При этом в начале февраля спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что они не пойдут на повышение госдолга без реформы государственных расходов. По его словам, это решение должно сопровождаться изменением поведения в отношении бюджетных трат.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент Джо Байден отказывается от каких-либо переговоров по этому вопросу. Он настаивает на том, чтобы конгресс утвердил повышение госдолга без каких-либо условий. При этом глава государства готов обсуждать с законодателями сокращение бюджетного дефицита, уточнила Жан-Пьер.