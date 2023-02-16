05:19 (мск), источник: Известия
Что за бренд: сети уберут с полок копии товаров зарубежных марок
Кто и почему сейчас создает такую продукцию и есть ли на нее спрос.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ритейлеры будут снимать с полок товары, которые похожи до степени смешения на известные иностранные бренды. Такое соглашение в конце 2022 года подписала Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Русбренд». Речь идет о так называемых паразитных копиях зарубежных марок, оставшихся работать в стране, — производители фиксируют их присутствие в магазинах рядом со своей продукцией. Это продукция под собственными торговыми марками (СТМ) розничных сетей, подчеркнули производители. У крупных ритейлеров доля подобных СТМ уже возросла до 20% и на фоне падения реальных доходов населения она продолжает увеличиваться.
Российские продавцы и международные производители договорились о том, что сети будут снимать с полки товары, если их дизайн схож до степени смешения с известными брендами. Речь идет только о тех иностранных именах, которые остались в России. Соглашение партнеры подписали в конце 2022 года, рассказали «Известиям» в содружестве торговых марок «Русбренд». Второй стороной договора выступила АКОРТ. Речь идет о добровольных начинаниях, партнеры будут решать такие проблемы во внесудебном порядке.
Как рассказали производители, сети создают собственные торговые марки, их форма, цветовая гамма упаковки и шрифты иногда вызывают у потребителей ассоциации с известными брендами. Хотя название продукции иное, совпадение цветов дезориентирует людей.
— Мы сталкиваемся с тем, что недобросовестные участники рынка используют элементы упаковки популярных брендов, которые узнаваемы у потребителей. В первую очередь это форма и цветовые решения, это путает людей при покупках. Часто они понимают, что купили не тот товар, уже после приобретения: сети размещают такую продукцию рядом на полке, — сказал представитель этой организации.
Отечественные бренды не сталкиваются с такой проблемой, уточнили изданию в Российской парфюмерно-косметической ассоциации.
Потребители могут быть консервативными и отдавать предпочтения товарам популярных марок. Поэтому некоторые сети пытаются воспользоваться ситуацией и предложить покупателю СТМ с похожими упаковкой и брендингом, но по более выгодной цене, сказала «Известиям» глава Института развития предпринимательства и торговли Наталья Назарова.
Разобраться со спорными ситуациями, то есть схож ли локальный бренд с уже существующим до степени смешения, можно в суде, через обращение в ФАС, но это сложный и длительный процесс, уточнили в «Русбренде». Доказать нарушение интеллектуальных прав при производстве копий известных марок очень сложно, согласен вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Меняется практически всё: например, похожее название не повторяет оригинальное, а только его часть — вместо Coca-Cola это может быть «Кола». Цвет становится не красно-белый, а бело-красный. Поэтому достаточно сложно доказать, что продукцию произвели, чтобы нарушить закон и патент изготовителя, подчеркнул эксперт. Ранее в торговых сетях можно было встретить, например, «аналоги» лосьона для тела Nivea — у копии была похожа форма бутылки, использовались зеркальные цвета и схожие шрифты. Встречался и другой подход — цвета и орнамент продукции L'Oreal были созвучны практически такой же косметике с другим названием.
Поэтому, подчеркнули в «Русбренде», торговля и производители признали: недопустимо нарушать права интеллектуальной собственности. Партнеры будут решать такие конфликты в рамках саморегулирования. Это актуально именно сейчас, когда на полках появляется всё больше СТМ. На практике это будет выглядеть так: ритейлер снимет товар с полки, если согласится, что бренды схожи до степени смешения. Торговля постепенно выведет нарушителя с прилавка.
Соглашение двух ассоциаций должно предотвратить появление в магазинах торговых марок, схожих между собой до степени смешения, отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. По его словам, пока речь идет о гипотетических случаях.
— Крупная федеральная торговля инвестирует в создание и развитие собственных уникальных брендов, компании тщательно следят за их оригинальностью и не допускают ситуаций с копированием других марок, — сказал Игорь Караваев.
Если поставщики будут предлагать ритейлерам товары, похожие на известные бренды, то они откажутся от них и защитят авторские права других производителей.
Практически все покупатели регулярно приобретают собственные торговые марки розничных сетей — это 80−90% потребителей, отметил директор по работе с ритейлом NielsenIQ Константин Локтев, выступая на прошедшем на днях круглом столе «Развитие собственных торговых марок продовольственным ритейлом: вызовы и перспективы».
Эксперт подчеркнул, что когда реальные доходы покупателей падают, основная стратегия людей — экономить, то есть выбирать дешевые магазины, а в них — самые экономичные по стоимости товары. Люди ищут скидки, недорогие аналоги или выбирают собственные торговые марки. Сейчас доля СТМ у крупных ритейлеров достигает 20%. Например, в сети «Магнит» этот показатель выше 20%, а в Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») — 30%.
Но есть и те компании, где на такие марки приходится 99% товаров. В любом случае показатель продолжает расти, подчеркнул эксперт.