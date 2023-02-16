Эксперты считают, что курс при негативном сценарии может достигнуть 80 рублей за доллар

В начале недели российская валюта продолжила корректироваться, превысив в среду отметку в 74 рубля за доллар. Евро впервые с апреля 2022 года достиг отметки в 80 рублей за евро. Основная причина ослабления рубля — начало действия европейского эмбарго на российские нефтепродукты, которое должно снизить объемы поступлений иностранной валюты в страну, рассказал аналитик УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев.
Кроме того, давление на рубль оказывает слабая динамика нефти, которая не смогла развить восходящую коррекцию, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
В качестве еще одного негативного фактора выступает готовящийся десятый пакет санкций, добавил аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.
Еще одним поводом для беспокойства является рост дефицита бюджета и предложение правительства по разовой уплате добровольного взноса из прибыли компаний в бюджет, рассказал Александр Джиоев. При этом ослабление рубля очень выгодно российским экспортерам с точки зрения рублевой выручки, далее по цепочке это выгодно для налоговой массы, отметил директор департамента «Цифра брокер» Александр Цыганов.
Продажа юаней в рамках бюджетного правила будет отчасти смягчать негативные факторы, однако ослабление российской валюты может продолжится, считают в «БКС Мир инвестиций».
«Основной фундамент курса по-прежнему определяется внешними торговыми условиями и финансовыми потоками, которые на данный момент складываются не в пользу рубля. Бюджетное правило сможет снизить волатильность (причем будет играть как в одну, так и в другую сторону в зависимости от экспортных возможностей экономики), но не переставить его на новые уровни», — пояснила главный экономист компании Наталья Лаврова.
В «БКС Мир инвестиций» ожидают, что до конца недели пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 73−76 рублей.
Сроки достижения такого уровня будут зависеть от геополитических и экономических событий.
В «БКС Мир инвестиций» также не исключают достижения доллара уровня в 80 рублей. Это произойдет при пессимистичном сценарии — «слабой» нефти (в пределах $55 за баррель), замедлении глобальной экономики и санкционном давлении, пояснили там.
В базовом сценарии в компании прогнозируют курс американской валюты в 2023 году на уровне 72−73 рубля.
При этом в УК «Альфа-капитал» сохраняют более позитивный настрой. Там полагают, что текущее ослабление рубля выглядит скорее эмоциональным. Эксперты прогнозируют, что по итогам года пара доллар/рубль окажется у отметки 65 рублей.