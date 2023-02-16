Как люди впервые заселили древний мегаконтинент Сахул Сейчас на нем расположены Австралия, Тасмания, Новая Гвинея и острова Ару.
Фоторепортажи
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
Главное
Спецоперация на Украине
12:47 (мск), источник: ТАСС

Эксперты считают, что курс при негативном сценарии может достигнуть 80 рублей за доллар

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российская валюта при негативном сценарии может достигнуть отметки в 80 рублей за доллар, считают опрошенные ТАСС эксперты. При этом некоторые из них считают текущее ослабление рубля эмоциональным, сохраняя прогноз, что по итогам 2023 года доллар окажется у отметки в 65 рублей.

ЦБ: $ 74.2077   +0.34 € 79.5654   +0.23 ММВБ: $ 74.8150   +0.24 € 80.0575   +0.17
Источник: Reuters

В начале недели российская валюта продолжила корректироваться, превысив в среду отметку в 74 рубля за доллар. Евро впервые с апреля 2022 года достиг отметки в 80 рублей за евро. Основная причина ослабления рубля — начало действия европейского эмбарго на российские нефтепродукты, которое должно снизить объемы поступлений иностранной валюты в страну, рассказал аналитик УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев.

Кроме того, давление на рубль оказывает слабая динамика нефти, которая не смогла развить восходящую коррекцию, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

В качестве еще одного негативного фактора выступает готовящийся десятый пакет санкций, добавил аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Еще одним поводом для беспокойства является рост дефицита бюджета и предложение правительства по разовой уплате добровольного взноса из прибыли компаний в бюджет, рассказал Александр Джиоев. При этом ослабление рубля очень выгодно российским экспортерам с точки зрения рублевой выручки, далее по цепочке это выгодно для налоговой массы, отметил директор департамента «Цифра брокер» Александр Цыганов.

Доллар от TradingView

Прогноз по рублю

Продажа юаней в рамках бюджетного правила будет отчасти смягчать негативные факторы, однако ослабление российской валюты может продолжится, считают в «БКС Мир инвестиций».

«Основной фундамент курса по-прежнему определяется внешними торговыми условиями и финансовыми потоками, которые на данный момент складываются не в пользу рубля. Бюджетное правило сможет снизить волатильность (причем будет играть как в одну, так и в другую сторону в зависимости от экспортных возможностей экономики), но не переставить его на новые уровни», — пояснила главный экономист компании Наталья Лаврова.

В «БКС Мир инвестиций» ожидают, что до конца недели пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 73−76 рублей.

Если она закрепится выше уровня 72,5 рублей, то в последующем с легкостью может достигнуть отметки в 80 рублей, полагают в «Цифра брокер».

Сроки достижения такого уровня будут зависеть от геополитических и экономических событий.

В «БКС Мир инвестиций» также не исключают достижения доллара уровня в 80 рублей. Это произойдет при пессимистичном сценарии — «слабой» нефти (в пределах $55 за баррель), замедлении глобальной экономики и санкционном давлении, пояснили там.

В базовом сценарии в компании прогнозируют курс американской валюты в 2023 году на уровне 72−73 рубля.

При этом в УК «Альфа-капитал» сохраняют более позитивный настрой. Там полагают, что текущее ослабление рубля выглядит скорее эмоциональным. Эксперты прогнозируют, что по итогам года пара доллар/рубль окажется у отметки 65 рублей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 100 кораблей Черноморского флота подверглись размагничиванию, что способствовало сокращению наших потерь от минного оружия
Как находят и возвращают домой останки героев Сталинградской битвы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономикавалюта