Число сервисных центров уменьшилось

«Ъ» ознакомился с данными геосервиса 2ГИС о количестве сервисных центров по ремонту электроники в РФ: число таких точек в 2022 году уменьшилось на 4% по сравнению с 2021 годом, до 10,2 тыс. Самое заметное сокращение наблюдается в Москве, где закрылось около 10% сервисных центров по ремонту электроники. В целом в столице по состоянию на февраль 2023 года работало 3,1 тыс. точек.
В других городах-миллионниках также заметно сокращение количества сервисов: более чем на 8% снизилось количество точек ремонта мобильных устройств в Перми и Уфе и на 6% — в Санкт-Петербурге. Исключением из общей тенденции стал Челябинск, где число офлайн-точек ремонта мобильной техники за год выросло на 16%, отмечают в 2ГИС.
В то же время количество запросов граждан в поисковой строке 2ГИС на ремонт электроники в 2022 году выросло на 29%.
2ГИС — картографический сервис, выпускающий одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 года. По данным компании, общая аудитория сервиса составляет более 63 млн пользователей в месяц.
После начала военных действий на Украине иностранные вендоры электроники ограничили экспорт в РФ своей продукции, а также запчастей и компонентов. Например, в сервисных центрах по ремонту техники Apple из-за нехватки комплектующих сроки ремонта устройств растянулись на несколько недель. Позже «Ъ» выяснил, что для решения проблемы дефицита комплектующих для ремонта смартфонов, ноутбуков и другой электроники сервисные центры начали использовать компоненты из готовых устройств, новых или поддержанных.
Гендиректор «Сети компьютерных клиник» Александр Федоров также видит тенденцию сокращения числа сервисных центров в РФ. По его словам, оно в основном затронуло авторизованные сервисы ушедших из страны вендоров, поскольку при сворачивании бизнеса в России компания закрывала и сервисный центр. «Спрос на ремонт вырос из-за сокращения вендорской гарантийной поддержки, когда клиентам просто некуда идти, а ремонтировать приборы надо. Летом 2022 года число платных ремонтов выросло минимум в два раза», — поясняет Фролов. Он добавляет, что наблюдается рост спроса и от дистрибуторов электроники на организацию сервисного обслуживания.
Одним из факторов сокращения числа сервисных центров стало и само по себе ограничение доступа к комплектующим и оборудованию для ремонта, говорит представитель компании diHouse. При этом он подтверждает, что количество обращений в сервисные центры растет, так как «пользователи предпочитают продлить срок службы своего устройства». По его оценке, ранее в сервисные центры Apple, например, обращались с вопросами по ремонту устройств владельцы примерно 1% от общего парка такой техники, а сейчас доля удвоилась.
По данным аналитиков МТС-банка, спрос на ремонт электроники в 2022 году вырос на 11% по сравнению с 2021 годом. В компании говорят, что россияне стали покупать более дорогие устройства, которые не теряют актуальности на протяжении трех-четырех лет, в результате чего растет спрос на услуги по ремонту мобильных гаджетов.
В «Ситилинке» добавили, что увеличение запросов на ремонт техники может наблюдаться на вторичном рынке: «Потребители стали чаще приобретать товары, которые ранее были в использовании, так как они зачастую дешевле». Растет спрос и на частные услуги по ремонту техники. В «Авито» отметили, что в 2022 году россияне на 45% чаще обращались к мастерам по ремонту техники на платформе объявлений.
Тимофей Корнев, Юрий Литвиненко