10:29 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Сроки предоставления услуги по адресации недвижимости сокращены до шести дней
За семь лет сроки предоставления услуги сократились в семь раз.
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Сроки получения бесплатной государственной услуги по присвоению и аннулированию адресов объектов недвижимости сократили до шести рабочих дней, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
«С 2016 года полномочия по адресации столичных объектов перешли к Департаменту городского имущества города Москвы. Он перевел услугу в электронный формат, упростил процедуру и форму заказа. Оптимизация позволила нам постепенно сокращать сроки оказания услуги с 45 дней до 17, затем до 12 и так далее. Сегодня ее можно получить в срок до шести рабочих дней. Таким образом, за семь лет сроки предоставления услуги сократились в семь раз», — рассказал он.
Адреса присваивают земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и машино-местам. Обычно это происходит на стадии выдачи разрешения на строительство, перед вводом в эксплуатацию или при постановке на кадастровый учет. Воспользоваться услугой могут собственники объектов недвижимости, что позволит им зарегистрироваться по месту жительства, заниматься лицензируемой деятельностью или получать другие государственные услуги.
Все сведения поступают сначала в адресный реестр объектов недвижимости города Москвы, а затем в Федеральную информационную адресную систему.
«Ежемесячно в Москве адресуются тысячи объектов недвижимости, появившихся в том числе в рамках программы реновации и других городских проектов. Только за четвертый квартал 2022 года получили или сменили адреса 154 тысячи объектов», — отметил генеральный директор ГБУ «МосгорБТИ» Александр Кинев.
Департамент городского имущества Москвы занимается присвоением, изменением или аннулированием адресов столичных объектов, за исключением расположенных в Троицке и Щербинке, а также на территории инновационного центра «Сколково». Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации выполняют техническую работу по адресации и ведут адресный реестр.