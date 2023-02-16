13:25 (мск), источник: Ведомости
Набиуллина анонсировала продление ограничения на снятие наличной валюты
Расширять лимит на вывоз $10 000 наличных из страны ЦБ также не планирует.
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Ограничение на снятие наличной валюты для физлиц в России будет продлено после 9 марта. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Мы не видим возможности какой-то системной либерализации валютных ограничений», — заявила она журналистам в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».
Набиуллина отметила, что весной 2022 г. регулятор ввел жесткие ограничения, по мере стабилизации финансовой ситуации часть из них была снята. Глава ЦБ уточнила, что часть из них была снята «достаточно быстро». Сейчас в России остались только те ограничения, которые важны для обеспечения финансовой стабильности, добавила она.
Основанием для введения ограничения на снятие наличной валюты стало практически прекращение ввоза валюты в страну, напомнила Набиуллина. По ее словам, ситуация осталась прежней. При этом она допустила, что в марте ограничение будет продлено «с некоторыми видоизменениями». Набиуллина уточнила, что пересмотра ограничений по вывозу валюты также не ожидается, оснований для повышения лимита нет.
На фоне санкций весной прошлого года Банк России ввел валютный контроль. Граждане могут снять со своих валютных счетов до $10 000 (либо в эквиваленте, если речь о других иновалютах) в каждой организации, но при условии, что вклад открыт до 9 марта 2022 г. При этом физлицо не сможет получить более $10 000 с нескольких счетов в одном банке. Если же счет открыт после 9 марта, то получить деньги с него можно только в пересчете на рубли по рыночному курсу на день снятия. 1 августа ЦБ продлил ограничения до 9 марта 2023 г. С апреля банки могут продавать наличную валюту в кассах, но только евро и доллары США, поступившие после 9 апреля 2022 г. Запрет о вывозе наличной валюты из страны в размере более 10 000 в долларовом эквиваленте действует с начала марта 2022 г.
Регулятор вводил и другие валютные ограничения. ЦБ сначала разрешил россиянам переводить за границу не более $5000 в месяц в пользу других россиян и впоследствии несколько раз увеличивал эту сумму. С июня Банк России разрешил переводить за границу не более $150 000 в месяц, а также увеличил до $10 000 порог переводов через специализированные организации без открытия счета. В июле лимит переводов повысили до $1 млн.