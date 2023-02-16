Wildberries запретил продавцам фейковые скидки

«Онлайн-площадка начала внедрять новый алгоритм расчета скидок и их отображения для покупателей. Если раньше перечеркнутую (первоначальную) “стоимость” товара продавец указывал на свое усмотрение, то теперь она не может быть выше фактической цены товара, по которой он продавался в течение предыдущей календарной недели. При этом для покупателя информация о скидке указывается только в том случае, если она отличается от средней реальной цены минимум на 5%», — сообщили «РИА Новости» в Wildberries.
Новый алгоритм позволит предотвратить фейковые скидки, когда продавцы могли выдавать перечеркнутую цифру за изначальную стоимость и указывать большую «скидку» относительно этого показателя.
С 15 февраля магазин Wildberries ввел в тестовом режиме систему оценок покупателей, как в «Яндекс. Такси». Пока что оценки доступны только для внутреннего пользования. Предполагается, что они станут доступны и клиентам. Пользователям с высокой оценкой маркетплейс будет предлагать бонусы.