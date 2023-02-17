03:07 (мск), источник: Известия
Всему свое вместо: авиакомпании РФ заместят импортные детали на западных самолетах
Кто этим займется и какие модификации внедрят.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Детали для западных самолетов разработают и выпустят в России. Как выяснили «Известия», S7 Technics вместе с «Росатомом» уже занялись созданием различных фильтров и тормозных дисков. Также авиакомпания ищет замену лакокрасочным материалам. Это потребовалось из-за прекращения иностранными поставщиками сервисной поддержки перевозчиков РФ на фоне санкций. Пока что S7 может сама отремонтировать только 17% деталей импортного двигателя и 67% систем всего самолета. Но, по словам экспертов, компания продвинулась в этом направлении дальше всех в России.
S7 Technics — инжиниринговая «дочка» крупнейшей частной авиакомпании России S7 Airlines — и корпорация «Росатом» начали разработки по замене импортных деталей самолетов иностранного производства. Об этом в ходе профильной конференции MRO Russia & CIS рассказал замгендиректора по инженерному сопровождению — главный инженер S7 Technics Виталий Сусанин.
— С «Росатомом» в рамках взаимодействия с «НИИграфитом» и ФЭИ («Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского», оба института входят в периметр корпорации. — «Известия») инициировали совместную разработку и производство водяных и воздушных фильтров. Также работаем над тормозными дисками, — рассказал он.
Проектированием фильтров S7 занимается с ФЭИ, а углерод-углеродных тормозных дисков и других аналогов для композитных ремонтов — с «НИИграфитом», следует из его презентации.
Опытные образцы водяных и HEPA-фильтров (применяются для очистки воздуха) уже изготовлены, предстоят их испытания на самолете и сертификация, прежде чем они смогут использоваться, рассказал Виталий Сусанин. Но ряд проектов с промышленными партнерами пока находятся только в стадии проработки, уточнил он.
В департаменте коммуникаций «Росатома» подтвердили «Известиям» участие ФЭИ в разработке и производстве водяных и HEPA-фильтров для установки на самолеты иностранного производства.
— По другим перечисленным проектам информацией не располагаем, — сообщили «Известиям» в корпорации.
В пресс-службе S7 не предоставили дополнительных комментариев.
В числе других промышленных партнеров S7 Technics — Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) и компания «Русские краски», отметил Виталий Сусанин. С ними перевозчик попробует найти замену импортным лакокрасочным материалам.
С «Авиационными лакокрасочными технологиями» идет поиск аналогов растворителей и моющих средств, с девелопером ПИК и Специальным конструкторским бюро турбонагнетателей (СКБТ) — работы по реверс-инжинирингу и изготовлению различных элементов и заготовок, поделился планами Виталий Сусанин.
— Мы также инициировали работу над главными изменениями (в конструкцию самолета. — «Известия») в ближайшей перспективе. Уже занимаемся этим с коллегами из уполномоченного органа, — добавил он.
В презентации топ-менеджера уточняется, что к главным модификациям относятся замены шин, тормозов и привязных ремней.
Пока действующий сертификат S7 Technics позволяет выполнять только второстепенные модификации по 67% систем самолета. К тому же этот сертификат покрывает лишь 56% всех типов иностранной авиатехники, эксплуатируемой в России, уточнили на конференции представители S7.
«Известия» направили запрос в пресс-службу Росавиации и во все упомянутые промышленные предприятия и институты.
В сентябре 2022 года S7 Technics также открыла в Шереметьево цех по капитальному ремонту американо-французских двигателей CFM56. Это первые в стране мощности по капремонту этих агрегатов. По подсчетам компании, CFM56 установлены примерно на 400 самолетах семейств Airbus A320 и Boeing 737, выполняющих рейсы в РФ. Они перевозят 70 млн пассажиров в год, рассказал также на MRO Russia & CIS директор по ремонту силовых установок S7 Technics Алексей Старков. Всего российские авиакомпании перевезли в 2022 году 95 млн человек.
На текущий момент S7 освоила ремонты только 17% деталей двигателей CFM и еще не выполнила ни одного капремонта, но в работе сейчас находятся шесть экземпляров, рассказал топ-менеджер. В планах, в частности, научиться восстанавливать геометрию износившихся изделий, добавил он.
Тормозные механизмы испытывают повышенные нагрузки в каждом полете, поэтому диски являются востребованными изделиями, образно говоря, расходным материалом, пояснил «Известиям» исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. По словам эксперта, углерод-углеродные диски имеют повышенную стойкость и могут поглощать и рассеивать большую энергию, что делает их эффективнее.
В принципе, эта технология освоена в России, но повышение характеристик используемых материалов позволит увеличить износостойкость тормозов, а это поспособствует сокращению расходов авиакомпаний, пояснил эксперт смысл этой разработки S7.
Что касается ремонтов двигателей, то, по мнению директора по исследованиям и разработкам Infomost Алексея Синицкого, S7 Technics в этой области продвинулась в РФ дальше всех, компания уже много лет развивает это направление.
— Современный турбовентиляторный двигатель — это одна из сложнейших, если даже не самая сложная из инженерных конструкций, созданных человеком. Его ремонт требует высокой квалификации и дорогого оборудования. Но надо признать, что и S7 Technics еще не освоила все технологии для полного ремонта двигателя, особенно если речь идет о газогенераторе (его еще называют горячей частью мотора), — объяснил эксперт.
Двигатели семейства CFM56 — самые распространенные в мире для среднемагистральных самолетов. А ремонт больших по тяге и размерам моторов для дальнемагистральных бортов в РФ (например, Boeing 777) практически не освоен. При том количестве таких бортов, которые эксплуатировались российскими авиакомпаниями, осваивать эти технологии в РФ ранее было экономически бессмысленно, пояснил Алексей Синицкий.