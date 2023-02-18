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10:48 (мск), источник: © РИА Новости

Поставки газа через Украину выросли на 9,5 процента за сутки

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. «Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» — 39,2 миллиона кубометров на 18 февраля, что почти на 9,5% выше показателя днем ранее, на ГИС «Сохрановка» заявка отклонена, следует из сообщения официального представителя российской компании Сергея Куприянова.

Источник: © РИА Новости

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 39,2 миллиона кубометров на 18 февраля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена", — сказал он журналистам.

С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40−43 миллиона кубометров в сутки, однако с 4 января этого года показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, через два дня опустился на 25% — до 24,4 миллиона кубометров, а с 1 февраля вырос до уровня около 30−31 миллиона кубометров.

Эксперты отмечали, что рост поставок российского газа связан со сближением контрактных цен «Газпрома» и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день).

Украина в мае 2022 года прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС «Суджа». «Газпром» заявил, что перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

При этом транзитный договор «Газпрома» и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.

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