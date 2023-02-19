00:15 (мск), источник: ТАСС
Ростех заявил, что увеличивает объем серийного производства ракет «Кинжал»
Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что производство этого типа оружия «уже давно встало на поток».
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация «Ростех» наращивает объемы серийного производства новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом сообщил в субботу генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.
«Конечно. Он [»Кинжал«] на поток встал уже давно. Просто первоначально не требовалось такое количество, как сейчас, поэтому мы сейчас увеличиваем [объем производства]», — сказал Чемезов в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда плюс».
Ракеты «Кинжал».
«Кинжал» — новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, носимыми специально оборудованными для этого перехватчиками МиГ-31К. Ракета «Кинжал» обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.
Краткие характеристики ракетного комплекса «Кинжала» назвал президент РФ Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в 10 раз превышает скорость звука; дальность — более 2 тыс. км; ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг.
На опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы «Кинжал» находятся с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе военной спецоперации на Украине.