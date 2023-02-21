Путин предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников ОПК

«Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов, это касается и зарплат, и социального обеспечения. Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство», — заявил он во вторник в послании Федеральному собранию.
По словам президента, этот вопрос уже обсуждался с правительством. «Поручаю отработать все детали этой программы и не затягивая приступить к строительству такого арендного жилья», — подчеркнул Путин, добавив, что в первую очередь такое жилье должно появиться в городах, которые являются значимыми оборонными, индустриальными и научно-исследовательскими центрами.