Ученые нашли и выпили воду возрастом 2,6 миллиарда лет Жидкость оказалось соленой и вязкой
Фоторепортажи
22Прощание с Инной Чуриковой
20Землетрясение на юго-востоке Турции
Главное
Послание Путина Федеральному собранию
13:07 (мск), источник: ТАСС

Путин предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников ОПК

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил запустить программу льготного арендного жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и поручил оперативно приступить к строительству таких объектов.

Источник: Агентство «Москва»

«Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов, это касается и зарплат, и социального обеспечения. Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство», — заявил он во вторник в послании Федеральному собранию.

По словам президента, этот вопрос уже обсуждался с правительством. «Поручаю отработать все детали этой программы и не затягивая приступить к строительству такого арендного жилья», — подчеркнул Путин, добавив, что в первую очередь такое жилье должно появиться в городах, которые являются значимыми оборонными, индустриальными и научно-исследовательскими центрами.

Следите за развитием темыПослание Путина Федеральному собранию
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 100 кораблей Черноморского флота подверглись размагничиванию, что способствовало сокращению наших потерь от минного оружия
Как находят и возвращают домой останки героев Сталинградской битвы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирнедвижимость