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15:16 (мск), источник: Ведомости

Силуанов отверг возможность повышения налогов

Речи о повышении налогов сейчас не идет, средства, необходимые для финансирования новых регионов России, уже заложены в бюджете. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Источник: AP 2022

«О повышении налогов в текущем году речи не идет», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о средствах на восстановление и развитие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (цитата по ТАСС). Силуанов добавил, что эти деньги уже учтены в бюджете.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин пообещал наращивать масштабную программу восстановления новых регионов. В частности, планируется возродить предприятия, порты Азовского моря и построить новые дороги. По его словам, все планы будут реализованы «совместными усилиями».

Президент заявил, что одним из приоритетов восстановления мирной жизни в Донбассе и Новороссии станет развитие культурной сферы. Он добавил, что для этого нужно отремонтировать «сотни учреждений культуры, в том числе музейные фонды и здания».

Ранее Путин призвал вывести новые регионы России на общероссийский уровень жизни на горизонте текущего десятилетия. Глава государства поручил правительству в течение I квартала 2023 г. подготовить программу развития. Он уточнил, что в субъектах появятся стандарты социального обеспечения, программа материнского капитала и повышение пенсий.

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