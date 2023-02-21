17:40 (мск), источник: Ведомости
Влияние санкций и меры господдержки. Что Путин говорил об экономике
Налоговые льготы, индексация МРОТ, маткапитал в новых регионах и другие инициативы в послании президента.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Запад развернул не только военный, информационный, но и экономический фронт против России, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Но в итоге инициаторы санкций наказывают сами себя, подчеркнул он. «Спровоцировали в собственных странах рост цен, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис. Своим гражданам говорят — мы это слышим — что виноваты во всем русские», — отметил президент.
Запад попытался отключить финансовую систему России от каналов коммуникаций, лишить доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам, обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию, отметил президент. При этом, по словам Путина, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе.
Спад ВВП по итогам 2022 г. составил 2,1%, хотя еще в феврале-марте России предрекали обвал экономики на 20−25%, указал Путин. По его словам, российский бизнес перестроил логистику и укрепил связи с предсказуемыми партнерами, а доля рубля во внешнеторговых расчетах удвоилась и составила треть, а вместе с валютами дружественных стран — более половины.
«Будем и дальше вместе с партнерами работать над формированием устойчивой, безопасной системы международных расчетов, независимой от доллара и других западных резервных валют, которые при такой политике западных элит, западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер», — подчеркнул он.
Экономика России преодолела возможные риски. «Многие риски невозможно было просчитать заранее, реагировать приходилось в буквальном смысле с колес по мере возникновения проблем. Как на уровне государства, так и в бизнесе решения принимались в максимально оперативном режиме», — указал президент.
Россия фактически вышла на новый цикл роста экономики, считает Путин.
На первый план выходят новые перспективные глобальные рынки, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, наш собственный внутренний рынок, научная, технологическая, кадровая база. Не поставки сырья за рубеж, а производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это позволяет раскрыть громадный потенциал России во всех сферах и областях.
В этом году, по его словам, ожидается значительный рост внутреннего спроса. Российские компании воспользуются этой возможностью, чтобы нарастить выпуск самой востребованной продукции и занять ниши, которые освободились после ухода западных компаний, уверен Путин.
У правительства есть понимание, какие структурные проблемы необходимо решать в логистике, технологиях, финансах, кадрах, добавил президент. «Мы много говорили о необходимости изменения структуры нашей экономики за последние годы, а сейчас эти изменения — это жизненная необходимость», — указал он.
Путин в ходе послания предложил расширить программу материнского капитала на новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. На него смогут претендовать семьи, в которых дети родились начиная с 2007 г., пояснил он.
Кроме того, с 1 января 2022 г. планируется проиндексировать МРОТ на дополнительные 10%, заявил Путин. Таким образом, он вырастет на 18,5% и составит 19 242 руб.
Отдельные решения, по его словам, необходимы для привлечения капитала в быстрорастущие высокотехнологичные компании. Они получат поддержку при размещении акций на внутреннем фондовом рынке в виде налоговых льгот, заверил Путин.
Кроме того, президент предложил установить для добровольных пенсионных накоплений страховое покрытие вдвое больше, чем для вкладов — в размере 2,8 млн руб.
Путин также заявил о необходимости вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части экономических составов и активнее двигаться к их декриминализации. «Конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит. Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему», — заметил он.
Помимо этого, президент призвал к деофшоризации, указав, что бизнес, прежде всего в ключевых секторах экономики, должен действовать в российской юрисдикции.