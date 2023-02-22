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06:31 (мск), источник: © РИА Новости

«Ростех» нарастил поставки ряда передовых вооружений для армии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ростех нарастил производство передовых вооружений для российской армии, в том числе дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также модернизированных реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Накануне президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию заявил, что российская оборонка должна внедрять передовые разработки для повышения потенциала армии и обеспечить их массовое, серийное производство.

«Предприятия Ростеха регулярно разрабатывают и поставляют в войска современные и качественные образцы вооружений, ярким примером служат зарекомендовавшие себя в зоне СВО беспилотники “Ланцет” и КУБ, а также РСЗО “Торнадо-С”. Мы полностью выполняем обязательства по гособоронзаказу, поставки по ряду направлений выросли многократно. При этом мы продолжаем совершенствовать свои технологии и разработки», — заявили РИА Новости в корпорации.

По данным открытых источников, для систем «Торнадо-С» разработаны высокоточные управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9 М549, которые имеют повышенную дальность стрельбы — 120 километров. Снаряды имеют бесплатформенную инерциально-навигационную систему управления и систему спутниковой навигационной коррекции. Для управления в полете снаряды оснащены аэродинамическими рулями в головной части, которые также повышают их планирующие свойства, что дополнительно повышает дистанцию стрельбы.

Кроме того, модернизированная автоматизированная система управления наведением и огнем и автономная система навигации и топопривязки боевой машины «Торнадо-С» позволяет выполнять индивидуальное наведение каждого управляемого снаряда. Одна пусковая установка «Торнадо-С» может перевозить и запускать 12 снарядов.

Беспилотники «Куб» и «Ланцет» разработаны компанией Zala Aero. «Кубы» имеет характерную форму за счет широкого треугольного крыла. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час.

Базовая версия «Ланцета» имеет два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж и способна нести боевую часть в три килограмма. Ее максимальная скорость — 110 километров в час, дальность действия — 40 километров. Модернизированная версия «Ланцета» получила новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. У этого беспилотника более мощная боевая часть — пять килограммов — и увеличенный радиус действия.

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