«Ростех» нарастил поставки ряда передовых вооружений для армии

Накануне президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию заявил, что российская оборонка должна внедрять передовые разработки для повышения потенциала армии и обеспечить их массовое, серийное производство.
«Предприятия Ростеха регулярно разрабатывают и поставляют в войска современные и качественные образцы вооружений, ярким примером служат зарекомендовавшие себя в зоне СВО беспилотники “Ланцет” и КУБ, а также РСЗО “Торнадо-С”. Мы полностью выполняем обязательства по гособоронзаказу, поставки по ряду направлений выросли многократно. При этом мы продолжаем совершенствовать свои технологии и разработки», — заявили РИА Новости в корпорации.
По данным открытых источников, для систем «Торнадо-С» разработаны высокоточные управляемые реактивные снаряды 9М544 и 9 М549, которые имеют повышенную дальность стрельбы — 120 километров. Снаряды имеют бесплатформенную инерциально-навигационную систему управления и систему спутниковой навигационной коррекции. Для управления в полете снаряды оснащены аэродинамическими рулями в головной части, которые также повышают их планирующие свойства, что дополнительно повышает дистанцию стрельбы.
Кроме того, модернизированная автоматизированная система управления наведением и огнем и автономная система навигации и топопривязки боевой машины «Торнадо-С» позволяет выполнять индивидуальное наведение каждого управляемого снаряда. Одна пусковая установка «Торнадо-С» может перевозить и запускать 12 снарядов.
Беспилотники «Куб» и «Ланцет» разработаны компанией Zala Aero. «Кубы» имеет характерную форму за счет широкого треугольного крыла. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час.
Базовая версия «Ланцета» имеет два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж и способна нести боевую часть в три килограмма. Ее максимальная скорость — 110 километров в час, дальность действия — 40 километров. Модернизированная версия «Ланцета» получила новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. У этого беспилотника более мощная боевая часть — пять килограммов — и увеличенный радиус действия.