Сийярто заявил, что технологии ФРГ могут заменить на российские в проекте АЭС «Пакш-2»

БУДАПЕШТ, 22 февраля. /ТАСС/. Российские технологии могут быть применены вместо германских при сооружении АЭС «Пакш-2» в Венгрии, если правительство ФРГ будет и дальше блокировать участие компании Siemens Energy в этом проекте. С таким предупреждением выступил в среду на пресс-конференции в Будапеште венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Комментируя по просьбе журналистов тот факт, что Siemens Energy до сих пор не получила от федерального ведомства ФРГ лицензию на участие в проекте «Пакш-2», глава МИД заявил: «Правительство Германии сейчас рискует тем, что придется заменить их технологии на российские».
Сийярто напомнил, что в свое время франко-германский консорциум Framatome SAS — Siemens AG получил заказ на изготовление и ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления технологическими процессами для двух новых энергоблоков АЭС «Пакш». Правительство Франции дало компании Framatom разрешение на поставки технологий и оборудования, а в Германии вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, а также глава МИД Анналена Бербок продолжают блокировать участие Siemens в этом проекте.
«Надеюсь, что однажды кто-то из СМИ в Германии, где, вероятно, существует фантастический уровень свободы печати, наберется смелости и спросит одного из двух министров, в чем причина их поведения», — сказал Сийярто.
АЭС «Пакш», построенная по советским технологиям и использующая российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома. Как ранее заявлял Сийярто, Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Правительство Венгрии рассчитывает, что после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.
В октябре 2021 года АО «Русатом — Автоматизированные системы управления» (дочерняя структура Росатома) и франко-германский консорциум Framatome SAS — Siemens AG подписали в Москве договор об изготовлении автоматизированных систем управления для двух новых энергоблоков АЭС «Пакш». Ранее в рамках этого проекта был заключен контракт на изготовление турбин компанией GE Hungary Kft., которая является венгерским дочерним предприятием американской General Electric. С учетом этого вывод ядерной энергетики из-под действия санкций ЕС приобретает для проекта «Пакш-2» особое значение.