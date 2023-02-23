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09:58 (мск), источник: © РИА Новости

Сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перевел свой бизнес под российскую юрисдикцию, обнаружил корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

Как следует из данных ЕГРЮЛ, компания «МАКО Холдинг» Александра Януковича еще 17 января подала заявление о внесении сведений в российский реестр юридических лиц. Заявление было принято межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике.

Теперь компания и ее структуры зарегистрирован в Донецке, на улице Артема. До перехода под российскую юрисдикцию группа компаний «МАКО» де-юре находилось под юрисдикцией киевских властей и базировалась в Краматорске, который находится под контролем украинских формирований.

«МАКО Холдинг» работал на рынке Украины с 2006 года и занимался строительством и управлением офисной и гостиничной недвижимостью, торговлей углем и промышленным оборудованием. Сейчас компания находится под санкциями ЕС и США.

В ноябре прошлого года Совет Федерации одобрил поправки в Гражданский кодекс, предполагающие перевод предпринимателей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российскую юрисдикцию.

Согласно документу, юрлица, зарегистрированные на территориях ДНР и ЛНР, должны привести учредительные документы в соответствие с законодательством РФ до 31 декабря 2023 года, а если они находятся в Запорожской и Херсонской областях, — до 30 июня 2024 года.

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