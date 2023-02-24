США ввели санкции против 11 российских банков, алюминия и «Мегафона»

В частности, под американские санкции попали следующие российские банки:
Помимо этого, в санкционный список Минфина были включены инвестиционно-управляющая компания СК «Велес Капитал» и связанные с ней компании, финансовая компания CONFIDERI Pte Ltd, а также 14 компаний, связанных, по мнению США, с российским бизнесменом Александром Удодовым.
Отдельным распоряжением президента США Джо Байдена с 10 мая будет введена 200%-ная пошлина на алюминий и алюминиевые товары из России.
В новые санкции Минторга США включены предприятия российского ОПК, федеральные ведомства, а также ряд телекоммуникационных и научных компаний, в том числе:
В заявлении американского Госдепа также сообщается об ограничениях в отношении АО “Эксплуатирующая организация Запорожской атомной электростанции” (ЗАЭС), Объединенной зерновой компании (АО “ОЗК”), Главного вычислительного центра Генерального штаба Вооруженных сил России, Государственного зернового оператора (ГУП “ГЗО”) и ряда других юридических лиц.
США заявили о намерении расширить санкции против России к годовщине начала конфликта на Украине месяц назад. Bloomberg ранее сообщал, что под санкции США могут попасть Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф Банк, а российским гражданам запретят занимать должности в европейских инфраструктурных компаниях.
Власти России настаивают на неэффективности западных санкций, утверждая, что никогда ограничительные меры не приводили к смене политики какого-либо государства. Президент Владимир Путин называл западные санкции «безумными и бездумными», вредящими их инициаторам.