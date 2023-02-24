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18:05 (мск), источник: РБК

США ввели санкции против 11 российских банков, алюминия и «Мегафона»

Соединенные Штаты расширили санкции против России. Минторг США ужесточает экспортный контроль в отношении промышленного секторов и «предметов роскоши». Ограничение на экспорт, в частности, вводится против «Мегафона» и технопарка «Сколково».

Источник: РИА "Новости"

В частности, под американские санкции попали следующие российские банки:

Помимо этого, в санкционный список Минфина были включены инвестиционно-управляющая компания СК «Велес Капитал» и связанные с ней компании, финансовая компания CONFIDERI Pte Ltd, а также 14 компаний, связанных, по мнению США, с российским бизнесменом Александром Удодовым.

Отдельным распоряжением президента США Джо Байдена с 10 мая будет введена 200%-ная пошлина на алюминий и алюминиевые товары из России.

В новые санкции Минторга США включены предприятия российского ОПК, федеральные ведомства, а также ряд телекоммуникационных и научных компаний, в том числе:

  • Фонд «Сколково» и связанные с ним компании
  • оператор связи «Мегафон»
  • связанные с «Росатомом» компании «Препрег-СКМ»
  • «Алабуга-Волокно»
  • «Препрег-Дубна» и «НИИграфит»
  • Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС)
  • НПО «Прогресс»
  • НИИ системного анализа Российской академии наук
  • НИИ «Сигнал»
  • АО «Концерн Автоматика»
  • АО «Конструкторский центр Союз»
  • АО «Проектно-технологический центр “Электроника”
  • машиностроительное КБ “Факел”
  • Обуховский завод концерна “Алмаз Антей”
  • Уральский оптико-механический завод имени Е. С. Яламова
  • НПО имени С. А. Лавочкина
  • НПП “Сапфир”
  • Российский научно-исследовательский институт “Электронстандарт
  • Рязанский завод металлокерамических приборов
  • НПП “Цифровые решения”
  • НПП “Топаз”
  • АО “Судостроение”
  • корпорация “Ак Барс”
  • КБ “Турбина”
  • государственный научно-исследовательский институт “Кристалл”
  • Вологодский оптико-механический завод
  • Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша
  • Марийский машиностроительный завод
  • Тутаевский моторный завод
  • Корпорация “Вымпел”
  • ООО “РТ-Информ” и ряд других компаний.

В заявлении американского Госдепа также сообщается об ограничениях в отношении АО “Эксплуатирующая организация Запорожской атомной электростанции” (ЗАЭС), Объединенной зерновой компании (АО “ОЗК”), Главного вычислительного центра Генерального штаба Вооруженных сил России, Государственного зернового оператора (ГУП “ГЗО”) и ряда других юридических лиц.

США заявили о намерении расширить санкции против России к годовщине начала конфликта на Украине месяц назад. Bloomberg ранее сообщал, что под санкции США могут попасть Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф Банк, а российским гражданам запретят занимать должности в европейских инфраструктурных компаниях.

Власти России настаивают на неэффективности западных санкций, утверждая, что никогда ограничительные меры не приводили к смене политики какого-либо государства. Президент Владимир Путин называл западные санкции «безумными и бездумными», вредящими их инициаторам.

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