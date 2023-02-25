Две крупнейшие криптобиржи отказались поддержать санкции против России

Cо ссылкой на отчёт аналитической компании Inca Digital издание отмечает, что криптобиржи Huobi и KuCoin, находящиеся на Сейшелах, по-прежнему разрешают проводить операции с картами «опальных» российских банков, хотя напрямую средства от этих финансовых учреждений не принимают. Генеральный директор Inca Адам Заразински заявил, что это лазейка является прямым нарушением американских и европейских санкций.
Отчёт указывает на то, что такая же политика есть ещё у двух фирм, в том числе, речь идёт о Binance. Там россиянам предлагается множество вариантов конвертирования денег в виртуальную валюту, пишет издание. Граждане РФ могут использовать кредитные или дебетовые карты, счета. А сингапурская биржа ByBit разрешает конвертировать в криптовалюту российские рубли.
«Многие из этих бирж официально свернули свою деятельность в России в связи с введёнными санкциями. Они заявили, что блокируют пользователей из России и не позволяют им открывать новые счета», — уточняют специалисты из Inca.
В то же время, говорится в отчёте, эти криптобиржи продолжают работать с российскими гражданами. А это, как отмечает издание, указывает ещё раз на то, что все попытки Вашингтона полностью финансово изолировать россиян «по-прежнему ограничены».
Ранее Лайф писал, что Минфин США ввёл санкции против 22 физических и 83 юридических лиц из России. Рестрикции коснулись и некоторых банков РФ. В американском ведомстве считают, что эти действия ещё больше «изолируют Россию от международной экономики».