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06:09 (мск), источник: Life.ru

Две крупнейшие криптобиржи отказались поддержать санкции против России

Две крупнейшие в мире криптобиржи не стали принимать никаких мер в отношении российских банков, попавших под западные санкции. Они могли запретить использование своих платформ этими организациями, но делать этого не стали, пишет газета Politico.

Источник: Reuters

Cо ссылкой на отчёт аналитической компании Inca Digital издание отмечает, что криптобиржи Huobi и KuCoin, находящиеся на Сейшелах, по-прежнему разрешают проводить операции с картами «опальных» российских банков, хотя напрямую средства от этих финансовых учреждений не принимают. Генеральный директор Inca Адам Заразински заявил, что это лазейка является прямым нарушением американских и европейских санкций.

Отчёт указывает на то, что такая же политика есть ещё у двух фирм, в том числе, речь идёт о Binance. Там россиянам предлагается множество вариантов конвертирования денег в виртуальную валюту, пишет издание. Граждане РФ могут использовать кредитные или дебетовые карты, счета. А сингапурская биржа ByBit разрешает конвертировать в криптовалюту российские рубли.

«Многие из этих бирж официально свернули свою деятельность в России в связи с введёнными санкциями. Они заявили, что блокируют пользователей из России и не позволяют им открывать новые счета», — уточняют специалисты из Inca.

В то же время, говорится в отчёте, эти криптобиржи продолжают работать с российскими гражданами. А это, как отмечает издание, указывает ещё раз на то, что все попытки Вашингтона полностью финансово изолировать россиян «по-прежнему ограничены».

Ранее Лайф писал, что Минфин США ввёл санкции против 22 физических и 83 юридических лиц из России. Рестрикции коснулись и некоторых банков РФ. В американском ведомстве считают, что эти действия ещё больше «изолируют Россию от международной экономики».

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