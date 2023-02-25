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18:28 (мск), источник: РБК

Польша заявила о прекращении поставок нефти из России

В Польшу прекратила поступать нефть из России, сообщил в Twitter глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек. Польша получала 10% нефти из России, но благодаря диверсификации поставщиков сможет заместить не поступающее теперь топливо, отметил глава Orlen.

Источник: Reuters

«Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Только 10% сырья поступало из России и мы заменим его нефтью с других направлений», — написал он. Подробности о том, как Варшава закупает нефть, Обайтек пообещал предоставить во вторник, 28 февраля, на специальной конференции.

РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти».

С декабря ЕС ввел эмбарго на морские поставки российской нефти, таким образом, она поступала в Европу только по нефтепроводу «Дружба», северная ветка которого идет через Польшу в Германию. В Еврокомиссии сообщили в феврале, что в целом импорт нефти из России в ЕС стал меньше на 90%.

Bloomberg в начале февраля сообщал, что Варшава в этом месяце намерена вдвое сократить поставки нефти по «Дружбе» из России: с 500 тыс. т в январе до 220 тыс. т. В Orlen тогда сообщили агентству, что будут получать не от российских поставщиков 90% этого топлива. «Транснефть» в декабре прошлого года сообщала о заявке Orlen на 3 млн т российской нефти в 2023 году.

Агентство отмечало, что снижение объемов поставок связано с отказом Orlen продлить один из истекающих контрактов с Россией, таким образом, действующим оставался только один.

В ноябре 2022 года Варшава заявила о необходимости введения санкций против обеих веток «Дружбы» (южная идет в Чехию, Венгрию и Словакию). Reuters указывал, что так Польша хотела бы избежать выплаты штрафа за возможный разрыв контракта на поставки из России.

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