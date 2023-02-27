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14:20 (мск), источник: BFM.ru

Как санкции против банков, введенные в эти выходные, повлияют на жизнь россиян?

Почти все попавшие под санкции ЕС и США банки заявили, что прорабатывали этот сценарий и на жизни обычных клиентов введенные ограничения никак не скажутся. Действительно ли это так?

Источник: Агентство «Москва»

В десятый пакет ЕС вошли ограничения против Тинькофф банка, «Альфы» и Росбанка. А список американских блокирующих санкций против российских кредитных организаций и вовсе вырос в два раза. Почти все банки заявили, что были готовы к такому развитию событий и на жизни обычных клиентов это никак не скажется. Но так ли это?

Тинькофф банк попал под западные санкции впервые. Долгое время он был последним системно значимым российским банком вне ограничений. Теперь в этом списке только Райффайзенбанк и Юникредит банк — «дочки» иностранных организаций.

Вместе с «Тинькофф» под блокирующие санкции ЕС попали Альфа-банк и Росбанк, но они еще в прошлом году были включены в SDN-лист США. Тогда с ними запретили сотрудничать не только контрагентам в США, но и в других странах, так что для них вообще ничего не изменилось.

Теперь Тинькофф банк должны отключить от системы SWIFT.

В последний раз список правил международных переводов на сайте банка обновлялся две недели назад. Там сказано, что доллары, евро и некоторые нацвалюты можно было переводить в Китай, Грузию, Монголию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Получается, трудовым мигрантам и семьям релокантов придется искать альтернативные пути переводов. Либо «Тинькофф» воспользуется российской версией SWIFT от ЦБ, но к ней подключено очень мало иностранных контрагентов.

Также клиенты «Тинкофф» не смогут проводить операции в евро, но там их и так ограничили. Сам банк заявил, что его команда много месяцев готовилась к возможным санкциям и они не повлияют на его работу.

«Тинькофф инвестиции» заявили, что приостанавливают торговлю иностранными ценными бумагами на время перевода активов в другую, неподсанкционную компанию. Это займет одну-три недели. Также с 27 февраля брокер прекратит торги в евро, но позволит вывести их со счета.

Кроме того, стоит обновить приложение банка до последней версии.

Пока неизвестно, удалят ли его, ведь «Сбер» и ВТБ остались без приложений после блокирующих санкций США. То же самое в выходные произошло с МТС-банком. Также из App Store и Google Play пропал «МТС Pay».

Это, конечно, даст мощный толчок к развитию наших собственных маркетплейсов для приложений, я имею в виду. Да, есть большие аппаратные сложности по интеграции этого в iPhone, но дорогу осилит идущий.

Александр Тимофеев
директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота»

«И второе, в отличие от всех остальных, — у “Тинькофф” нет физических офисов, в которых этим можно было бы заниматься, но у него есть большая армия консультантов, которые смогут помочь клиентам в будущем устанавливать эти приложения. Сбербанк же полностью прошел этот путь, и у него все прекрасно работает», — комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев.

Вместе с МТС-банком под блокирующие санкции США в этот раз попали «Уралсиб», Уральский банк реконструкции и развития, «Санкт-Петербург», «Зенит», Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-банк, новосибирский банк «Левобережный» и банк «Приморье».

Большинство из них второго эшелона. Но, например, «Металлинвест» обслуживает крупные металлургические предприятия, различные коммерческие, торговые компании, российские и зарубежные финансовые институты.

В банке заявили, что санкции не отразятся на его деятельности внутри страны. О готовности к такому сценарию в последние дни заявили почти все банки из списка санкций. Только «Левобережье» сказал, что для него это было неожиданностью, но обещал разобраться в ситуации.

Блокирующие санкции США привели к прекращению работы карт этих банков с китайской платежной системой UnionPay.

Такой пластик россияне заводили, чтобы расплачиваться за границей и в иностранных сервисах. В пятницу банки призвали клиентов за рубежом скорее снимать наличные, пока в их стране еще разрешены операции. В профильных чатах пишут, что карты уже перестали работать в ряде стран ЕС, Таиланде, Турции, Сербии, Эмиратах. С какими еще трудностями могут столкнуться пользователи? Комментирует инвестбанкир, автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган:

Думаю, что комиссии вырастут. Наверняка комплаенс еще ужесточится, еще будет больше вопросов по каждому платежу. Мы все это проходили, мы же знаем, как это бывает. Я думаю, что все равно так ли иначе как-то почувствуется. Как — мы скоро поймем. Понятно, что каждый банк защищает свою репутацию и говорит, что все будет нормально. Хочется надеяться, что так оно и будет в конце концов. Я им искренне желаю, чтобы все смогли делать, все было хорошо.

Евгений Коган

В первую очередь санкции скажутся на развитии самих банков. МТС-банк буквально на днях получил лицензию на работу в Арабских Эмиратах. Местный ЦБ заявил, что теперь изучает варианты дальнейшей работы российского банка в стране. А Тинькофф банку в ближайшее время предстоит разобраться с ценными бумагами: на Западе у компании размещены депозитарные расписки.

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