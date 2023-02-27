12:38 (мск), источник: Аргументы и факты
Что известно о белорусской ИКЕА, которая откроется в Москве?
В Москве планируют открыться магазины белорусской компании Swed House, продукция которой сходна по ассортименту с товарами ушедшей из России ИКЕА.
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Союз торговых центров подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которую называют белорусским аналогом ИКЕА. Планируется, что в Москве в 2023 году откроются 10 магазинов площадью до 1 тыс. кв. м, а в ближайшие годы — до 50 магазинов по всей России. Об этом сообщил ТАСС глава Союза торговых центров Булат Шакиров.
Шакиров отметил, что Swed House производит товары для дома, мебель и текстиль, сходные по ассортименту и перечню с продукцией ушедшей из России ИКЕА. По его словам, некоторые позиции стоят дешевле оригинала.
Собственником сети магазинов Swed House выступает ООО «Мердем». Ее директор Мурат Шагылыджов ранее рассказал РБК Life, что с 2018 года «Мердем» занималась оптовыми поставками хозяйственных товаров в Белоруссию и Россию. В декабре 2021 года в компании запланировали открытие собственных брендовых магазинов совместно с партнерами в Китае, однако в 2022 году после закрытия в России и Белоруссии сетей товаров для дома IKEA и Jysk концепция поменялась — в Swed House решили продавать собственные аналоги товаров скандинавских компаний.
По словам Шагылыджова, компания наладила сотрудничество со всеми производствами, которые работали с ушедшими компаниями, в том числе IKEA. Он отметил, что львиную долю товаров будут производить в Китае, а также на заводах в России, Белоруссии и Казахстане, часть ассортимента планируют изготавливать в Индонезии и Пакистане, также ведутся переговоры с Ираном.
Шагылыджов рассказал, что ассортимент сети магазинов Swed House будет включать в себя мягкую мебель, корпусную мебель (кровати, шкафы, комоды, столы, стулья, стеллажи, мебель для гардеробных), а также посуду и товары для кухни, товары для ванной комнаты, детские товары, текстиль (в том числе постельное белье), предметы декора (например, свечи) и пр.
По словам Булата Шакирова, Союз торговых центров получил более 100 запросов от торговых центров, которые хотят у себя разместить магазины Swed House. Также союз вступил в переговоры, цель которых — позволить белорусской компании арендовать площади в торговых центрах «Мега» (в них ранее размещались магазины ИКЕА).
7 февраля Мурат Шагылыджов заявлял, что первый магазин Swed House откроется во второй половине марта в торговом центре «Щелковский» в Москве. Он отметил, что компания планирует расширять географию магазинов: ведутся переговоры с Санкт-Петербургом, очень много запросов по сотрудничеству поступает из других регионов России.