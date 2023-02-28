Замглавы МИД РФ заявил, что Россия не станет выходить из ВТО

«На сегодняшний день позиция профильных ведомств, включая МИД России, не претерпела изменений — мы по-прежнему считаем ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов», — указал он.
Замминистра подчеркнул, что возможный выход РФ из ВТО означал бы фактическое самоустранение от процессов международного разделения труда, «привел бы к снижению вовлеченности в глобальные цепочки производства и сбыта, негативно сказался бы на уровне и качестве внешнеэкономических связей».
«С учетом высокого уровня интеграции России в мировое хозяйство подобный радикальный шаг мог бы привести к искусственной самоизоляции национальной экономики», — констатировал дипломат.
Панкин обратил внимание, что ни одно государство за историю существования ВТО не отказалось от членства в организации. По его словам, в России этот вопрос поднимался в связи с соответствующими инициативами депутатов Государственной думы.
«Полноправное членство в организации позволяет нашей стране участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигая и защищая национальные приоритеты в этой области. Активная работа на площадке ВТО способствует реализации задач, связанных с усилением присутствия отечественных экономоператоров на традиционных и новых внешних рынках, расширения номенклатуры и географии российского экспорта», — пояснил замглавы МИД РФ.