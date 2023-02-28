Сейсмолог объяснил природу землетрясений в Крыму Подземные толчки, зафиксированные на Южном берегу Крыма, не имеют отношения к произошедшим в Турции землетрясениям
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие подводные снимки года
10В Венеции почти пересохли каналы
Главное
Спецоперация на Украине
11:22 (мск), источник: РБК

Каждый третий россиянин заявил, что делает накопления на черный день

Чаще всего россияне копят на черный день, отпуск и недвижимость. При этом женщины чаще задумываются о подушке безопасности, тогда как мужчины — об инвестициях в ценные бумаги.

Источник: Reuters

Каждый третий россиянин (32%) делает накопления на случай потери всех источников дохода, свидетельствуют данные опроса Superjob (есть у РБК). При этом каждый пятый (20%) откладывает деньги на отпуск, а каждый шестой (17%) — на недвижимость.

Среди других финансовых целей россиян:

  • будущее детей — 16%;
  • создание пассивных источников дохода — 14%;
  • жизнь после выхода на пенсию — 12%;
  • ремонт — 11%;
  • медицинские услуги, автомобиль, собственное образование — 8%;
  • дорогие вещи — 7%;
  • открытие собственного бизнеса — 6%.

При этом женщинам больше свойственно создавать подушку безопасности или копить без определенной цели, тогда как мужчинам — инвестировать или откладывать на автомобиль и образование.

В прошлом году на фоне объявления антироссийских санкций число россиян, которые собирают деньги на черный день, резко выросло, однако сейчас снизилось на 5%.

Каждый третий россиянин откладывает от 10 до 25% своих доходов, каждый четвертый — менее 10%. Еще 7% россиян сберегают от четверти до трети заработанного, 8% — от трети до половины.

Опрос был проведен с 13 по 22 февраля 2023 года в 395 населенных пунктах России. Всего в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов, которые относятся к экономически активному населению старше 18 лет и имеют накопления.

Ранее сервис «Работа.ру» и «СберСтрахование» выяснили, что в этом году 51% россиян планируют откладывать часть денег на будущее. В среднем те, кто планирует откладывать деньги, хотели бы за год отложить 370 тыс. руб.

Аналитический центр НАФИ выяснил, что среди москвичей в 1,5 раза выше доля тех, кто обладает достаточной подушкой безопасности, чтобы сохранить свой уровень жизни на какое-то время при потере работы.

Так, 46% россиян (среди которых 66% москвичей) говорят о том, что у них есть такая финансовая подушка.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин пошутил о собственном выступлении
Сигнал Путину: Германия анонсировала совместное решение с США и Польшей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
социология