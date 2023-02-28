Каждый третий россиянин заявил, что делает накопления на черный день

Каждый третий россиянин (32%) делает накопления на случай потери всех источников дохода, свидетельствуют данные опроса Superjob (есть у РБК). При этом каждый пятый (20%) откладывает деньги на отпуск, а каждый шестой (17%) — на недвижимость.
Среди других финансовых целей россиян:
При этом женщинам больше свойственно создавать подушку безопасности или копить без определенной цели, тогда как мужчинам — инвестировать или откладывать на автомобиль и образование.
В прошлом году на фоне объявления антироссийских санкций число россиян, которые собирают деньги на черный день, резко выросло, однако сейчас снизилось на 5%.
Каждый третий россиянин откладывает от 10 до 25% своих доходов, каждый четвертый — менее 10%. Еще 7% россиян сберегают от четверти до трети заработанного, 8% — от трети до половины.
Опрос был проведен с 13 по 22 февраля 2023 года в 395 населенных пунктах России. Всего в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов, которые относятся к экономически активному населению старше 18 лет и имеют накопления.
Ранее сервис «Работа.ру» и «СберСтрахование» выяснили, что в этом году 51% россиян планируют откладывать часть денег на будущее. В среднем те, кто планирует откладывать деньги, хотели бы за год отложить 370 тыс. руб.
Аналитический центр НАФИ выяснил, что среди москвичей в 1,5 раза выше доля тех, кто обладает достаточной подушкой безопасности, чтобы сохранить свой уровень жизни на какое-то время при потере работы.
Так, 46% россиян (среди которых 66% москвичей) говорят о том, что у них есть такая финансовая подушка.