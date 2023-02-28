В России подскочил спрос на «Виагру»

«Продажи препарата для повышения потенции “Виагра” в период с 15 по 17 февраля 2023 года, то есть за три дня после объявления о приостановке отгрузок лекарства в Россию, выросли на 50 процентов в сравнении с 12—14 февраля. При этом продажи всей группы подобных препаратов на основе силденафила выросли в этот период всего на пять процентов», — сообщили там.
В середине февраля Минпромторг России сказал, что американская фармацевтическая компания Viatris приостановила поставки в Россию таблеток «Виагра», уточнив, что в стране уже есть технологические возможности для собственного производства аналогов.
Тогда же в ЦРПТ заявили, что рисков дефицита препаратов для повышения потенции на основе силденафила, использующегося в «Виагре», после прекращения ее поставок в Россию, нет. Отмечалось, что объемов, имеющихся на складах производителей, а также в розничном и оптовом звене, достаточно, чтобы удовлетворять текущий уровень спроса россиян на протяжении восьми месяцев.
По данным оператора, в 2022 году в России было продано 9,4 миллиона упаковок препаратов для повышения потенции на общую сумму 7,3 миллиарда рублей.
Таким образом, в среднем на 1000 взрослых мужчин, проживающих в стране, пришлось 168 пачек таких препаратов.