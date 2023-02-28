14:31 (мск), источник: Lenta.Ru
Аналитик Богдан Зварич предсказал, что доллар может вырасти до 75−80 рублей в марте
В феврале на фоне окончания налогового периода отечественные экспортеры поддерживали курс рубля, не давая ему сильно просесть по сравнению с зарубежной валютой. Так они не давали рублю сильно упасть, несмотря на плохую динамику цен на энергоносители и влияние санкций. Но с начала марта национальная валюта может начать слабеть, рассказал агентству «Прайм» аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич.