Минтруд предложил с 1 апреля доиндексировать социальные пенсии на 3,3%

«Традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год — 1 апреля. В условиях высокой инфляции первого полугодия было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ (минимальный размер оплаты труда — прим. ТАСС), страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января прожиточный минимум вырос еще на 3,3%. С 1 апреля по аналогии с прожиточным минимумом еще на 3,3% возрастут социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума», — приводятся в сообщении слова заместителя министра труда и социальной защиты — статс-секретаря Андрея Пудова.
По его словам, общий годовой рост социальной пенсии составит 13,6% и будет выше фактической инфляции за 2022 год (11,9%).
Всего индексация с 1 апреля 2023 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн пенсионеров. Отмечается, что Социальный фонд России автоматически проиндексирует выплаты с 1 апреля и доставит увеличенную пенсию по графику.
Получатели социальных пенсий — это россияне, которые не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Тем, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.