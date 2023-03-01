02:00 (мск), источник: Известия
Пересдача данных: скорость мобильного интернета в России снизилась на 7%
Почему это происходит и как ускорить онлайн-доступ.
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В начале года во всех регионах России, за исключением Москвы, скорость мобильного интернета снизилась примерно на 7%, подсчитали в компании TelecomDaily. Это подтверждают опрошенные «Известиями» пользователи. Причиной стал дефицит оборудования, поставки которого в нашу страну прекратились в 2022-м: значительная часть оставшегося на складах устанавливается в Москве, а крупным городам, где трафик тоже растет, достается меньше, утверждают авторы отчета. Решить проблему могли бы выделение новых частот, развертывание 5G и увеличение инвестиций в строительство сетей, но в нынешних реалиях реализовать всё это сложно, считают эксперты.
На нисходящем тренде
В феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го скорость мобильного интернета в регионах России, за исключением Москвы, снизилась в среднем на 7% — до 18,3 Мбит/с. Об этом свидетельствует отчет TelecomDaily (есть у «Известий»). Расчеты базируются на результатах «десятков тысяч замеров», которые провели клиенты сервиса «Мегабитус» (фирменное приложение компании), утверждают авторы исследования. В столице доступ, напротив, ускорился на 32% — до 34,7 Мбит/с, говорится в нем.
Данные TelecomDaily подтвердили опрошенные «Известиями» пользователи в Москве и в регионах. Зачастую к Сети просто невозможно подключиться, что затрудняет работу важных приложений — например, для заказа такси, утверждает один из них. Время от времени зайти через браузер или воспользоваться сервисами, в частности, онлайн-кинотеатров, невозможно даже в столице, говорит другой. При этом он отмечает и замедление фиксированного доступа.
— Именно там самый большой спрос на их услуги. Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Петербурге могут стать для оператора источником серьезных имиджевых проблем. И, напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20−30%, — объясняет такую техническую политику гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. — Сетевое оборудование устаревает, изнашивается, постоянно требует модернизации, а складские запасы не безграничны.
По его словам, в этих условиях разрыв в качестве интернет-доступа между столицей и регионами может расти — это потенциально серьезная проблема, требующая комплексного решения.
Снижение скорости мобильного доступа эксперты прогнозировали еще весной прошлого года, когда поставки оборудования для операторов в РФ только прекратились. Они указывали, что санкции лишь усугубят этот тренд. Так, с ноября 2021-го по середину марта 2022-го, по данным «Мегабитус», этот показатель уменьшился с 21,7 Мбит/с до 21 Мбит/с. И сейчас, и годом ранее компании наращивают пропускную способность сетей медленнее, чем растет интернет-трафик, отмечает Денис Кусков.
Ведомство не фиксирует снижение скорости связи. Наоборот, у отдельных операторов «большой четверки» этот показатель в регионах увеличился на 14%, а в Москве — на 18%, прокомментировали там ситуацию. Не видят в Минцфиры и предпосылок для снижения скорости интернета. За два пандемийных года, когда объем мобильного трафика вырос на 70%, операторы усилили свои сети, отмечают в пресс-службе.
Цифровая моя Москва
Что касается Москвы, то для операторов столица в приоритете, рассказывали ранее «Известиям» эксперты в области сотовой связи. Они отмечали, что проблемы с качеством связи на крупнейшем рынке России могут негативно повлиять на абонентскую базу и в других регионах. Например, в телефонизацию Большой кольцевой линии метро четыре работающих в столице оператора вместе вложили до 5 млрд рублей. Этого хватило бы на покрытие мобильным интернетом небольшого региона, утверждал один из участников рынка.
В Tele2 заявили, что не фиксируют деградации в работе сервисов. Напротив, по восприятию качества связи клиентами наблюдается прирост, отметила представитель оператора Дарья Колесникова.
— Мы ориентируемся на то, чтобы обеспечить клиентам гарантированную скорость на всей инфраструктуре, и не ранжируем абонентов по качеству сервиса в зависимости от локации, — утверждает она. — Наша цель — гарантировать одинаково достойную работу в Мытищах и на Арбате, в Магадане или в Белгородской области.
«Вымпелком» по своей внутренней статистике не видит снижения скорости мобильного интернета — ее достаточно для комфортной работы всех сервисов, сообщил представитель компании.
В МТС говорят о росте потребления мобильного трафика в регионах.
— Оператор постоянно работает над расширением пропускной способности сети, компании связи и Минцфиры находятся в диалоге, нацеленном на снятие избыточных административных барьеров и стимулирование развития отрасли, — утверждает ее представитель.
В «Мегафоне», в свою очередь, рассказали, что в феврале по сравнению с тем же месяцем 2022-го медианная скорость мобильного интернета во всех регионах без учета Москвы увеличилась на 14%. В столице рост составил 18,5%, уточнил представитель компании.
Если сравнивать показатели в Москве и по всей России, не разделяя, то падения действительно не видно, отмечает Денис Кусков из TelecomDaily. Но если рассматривать столицу и остальные субъекты по отдельности, то получается, что при росте скорости в крупнейшем городе за его пределами она снижается, считает он.
В целом характеристики сетей в прошлом году сильно не изменились по сравнению с 2021 годом, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но нагрузка на них действительно периодически росла — например, в какие-то моменты пользователи стали больше интересоваться медийной повесткой, в другие — развлекательным контентом. Поэтому снижение в моменте было вполне возможно, после чего характеристики возвращались на прежний уровень, отмечает эксперт. Но если в массовом порядке учитывать такие всплески на протяжении года, то теоретически можно прийти к выводу об уменьшении скорости доступа, полагает он.
Нагрузка на сети мобильного интернета за год выросла, а их технические возможности существенно не изменились, прокомментировал ситуацию гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.
Проблема снижения скорости интернет-доступа сейчас актуальна не только для российских операторов — с ней сталкивается большинство компаний по всему миру, отмечает источник, знакомый с менеджерами нескольких организаций. По его словам, в России ситуацию усугубляет отсутствие поставок оборудования. Связисты в плане строительства новых сетей не успевают за ростом потребления трафика, указывает он. Проблему могли бы решить выделение новых частот и расширение парка базовых станций, однако это невозможно без дополнительных инвестиций, которые будут сопровождаться увеличением тарифов, утверждает собеседник «Известий». Но государство вряд ли допустит рост цен на сотовую связь, добавил он.
Радикально решить проблему могло бы развертывание производства в РФ оснащения для сетей — сначала стандарта LTE, а в отдаленной перспективе и 5G, считает Денис Кусков. Кроме того, с точки зрения оптимизации использования оборудования и частот позитивным стало бы объединение и укрупнение сотовых операторов, которое сейчас широко обсуждают участники рынка, заключает он.
Валерий Кодачигов