Аналитик спрогнозировал курс рубля в марте

Эксперт отметил, что российская валюта в марте и до конца весны будет находиться под влиянием противодействующих факторов.
«Вероятно, будет усиливаться воздействие конъюнктуры на относительное снижение поступления валюты от экспорта. В большей степени станут проявляться последствия эмбарго на продажу нефтепродуктов в Евросоюз, планируемое уменьшение добычи нефти, окончание зимнего отопительного сезона с ослаблением потребности в газе», — уточнил он.
При этом аналитик подчеркнул, что в то же время такое воздействие на нацвалюту может быть ограничено некоторыми противоположными драйверами.
«Возможно повышение общего спроса и цен нефти с приближением автомобильного сезона, снижением рисков мировой рецессии, отменой антиковидных мер в Китае. Такие обстоятельства могут уменьшить и скидки к ценам российской нефти. Этому станет заранее содействовать и анонсированное с апреля изменение расчета стоимости нефти для налогообложения на основе снижающегося дисконта», — объяснил он.
Говоря о других внешних факторах, он отметил, что отрицательное влияние на рубль станет оказывать продолжающаяся жесткая денежно-кредитная политика ведущих центробанков. Так, по его словам, прогнозируется, что 16 марта Европейский центральный банк поднимет ставки на 0,5 процентного пункта (п.п.), в то время как 22 марта ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) США увеличит ставки на 0,25 п.п.
Как объяснил Ковалев, такие решения могут способствовать укреплению евро и доллара в мире, уменьшению востребованности и снижению цен на сырье, давлению на рубль и рисковые активы.
Внутренними рисками для российской валюты, по его мнению, станут увеличение госрасходов, дефицита бюджета, возможное повышение рублевой массы в обращении, проинфляционные факторы. Кроме того, традиционное весеннее наращивание масштабов импорта поднимет спрос на валюту, что отрицательно для рубля, добавил он.
Однако указанные обстоятельства могут быть ослаблены действиями Минфина и ЦБ. В начале марта будет объявлено, какой объем юаней будет продаваться с 7 марта из резервов по бюджетному правилу. Поступление данных средств относительно уменьшает проявление дефицита бюджета и увеличивает предложение валюты на бирже, поддерживая рубль.
Владимир Ковалеваналитик TeleTrade
Эксперт не исключил, что Банк России (Центробанк, ЦБ) 17 марта может поднять уровень ключевой ставки с 7,5 до 7,75%. Также он напомнил, что рассматриваются дополнительные отчисления бизнеса для пополнения бюджета.
«В целом, учитывая указанные и иные возможные обстоятельства, наиболее вероятно постепенное ослабление рубля с начала марта на перспективу весенних месяцев. Но если не будет каких-либо шоковых событий, динамика курса предполагается без очень сильных движений, с вероятным коридором 71−78 рублей за доллар», — заключил Ковалев.
Ранее, 28 января, несколько экспертов в беседе с «Известиями» выразили мнение, что к концу I квартала этого года доллар будет торговаться в диапазоне 68,2−71,8 рубля, евро — 75−82 рубля, а юань — 10,3−11,2 рубля.
30 января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. При этом, по его словам, более широкий диапазон в среднем по году — 68−72 рубля. Он уточнил, что 70 рублей за 1$ — балансовый курс для экономики, 60 рублей за $1 категорически не устраивает экспортеров.