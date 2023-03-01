Forbes сообщил о трех новичках в рейтинге «королей недвижимости»

В рейтинг «королей коммерческой недвижимости» в России по итогам 2022 года вошли три новичка — Metrika Investments, Central Properties и Prestino Investments, причем две последние компании выкупили иностранные активы, пишет Forbes. Они заняли 29-е, 17-е и 12-е места соответственно.
Четверка лидеров рейтинга осталась неизменной:
С российского рынка недвижимости начали уходить иностранные арендаторы (Uniqlo, IKEA, Inditex и др.) и владельцы (инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs, компании Raven Property Group, PPF Real Estate).
Закрытие магазинов западных компаний сократило выручку владельцев ТЦ.
Как пишет Forbes, группа «Регионы» семьи Муцоевых была вынуждена передать кредиторам несколько своих объектов, владелец торговых центров с преимущественно российскими магазинами при этом заявил изданию: «А у нас все нормально. Иностранцы закрываются, покупатели переходят к нам». Рост выручки также показали те рантье, кто владеет гостиничными сетями на российских курортах из-за сложностей с выездом за границу.
В Commonwealth Partnership предположили, что торговая недвижимость в России переформатируется «с упором на форматы дисконтов». IBC Real Estate прогнозирует, что в наступившем году давление на бизнес сохранится, а риски вырастут из-за ухудшения условий кредитования. «Пессимистические, а то и панические прогнозы, которыми рынок оперировал в начале года, не оправдались», — оценили ситуацию в Nikoliers.
«По итогам 2022 года состояние игроков рынка коммерческой недвижимости можно сравнить с ощущениями человека, который упал с большой высоты и ощупывает себя, пытаясь оценить повреждения», — пишет Forbes.
По данным Bloomberg, состояние богатейших россиян за первые два месяца 2023 года увеличилось на $10,4 млрд. Индекс рассчитывается на основании данных о стоимости акций компаний, результатов инсайдерских операций, дивидендов и других показателей по собственной методике агентства.
В пятерке лидеров основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Владимир Рашников, а также основатель и основной акционер USM Алишер Усманов.