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16:19 (мск), источник: RTVi

Цена нефти Urals в феврале упала почти вдвое за год

Средняя цена нефти российской марки Urals составила $49,56 за баррель в феврале этого года — это в 1,86 раз ниже, чем в феврале прошлого года, когда она стоила $92,15, сообщил Минфин России.

Источник: РИА "Новости"

За первые два месяца 2023 года средняя цена российской Urals оказалась на 44% меньше, чем в январе-феврале 2022 года — $49,52 против $88,89.

Средняя цена на эталонной нефти Brent в феврале была около $83,5 за баррель. Следовательно, Urals продавался со скидкой около 41%. В январе дисконт был таким же, в декабре — около 38% (Brent — $81,2, Urals — $50,47).

Бюджет России сильно зависит от нефти и газа. За прошедший 2022 год они составили 41,7% всех доходов государственной казны — 11,6 трлн руб. из 27,8 трлн руб.

Бюджет России на 2023 год сверстан исходя из ожиданий, что Urals будет стоить $70 за баррель в среднем за год.

Из-за обвала стоимости Urals доходы от нефти и газа упали на 46% в январе, а дефицит бюджета в этом месяце составил 1,8 трлн руб. При цене 50 $/барр. дефицит бюджета может превысить 5 трлн по итогам 2023 года, оценили аналитики Telegram-канала MMI. Минфин заложил в бюджет на 2023 год дефицит 2 трлн руб.

Международное энергетическое агентство (МЭА) объявило 1 марта, что меры Запада в виде нефтяного эмбарго и потолка цен на нефть достигли своей цели по стабилизации нефтяных рынков и сокращению доходов России. «Мы ожидаем, что снижение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. В среднесрочной перспективе сокращение доходов будет еще выше из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям», — привел Reuters слова исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля.

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