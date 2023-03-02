Мэрия Москвы начала массово признавать за собой права собственности на бесхозяйные объекты, сообщили «Ъ» в адвокатском бюро «Юлова и партнеры». По их подсчетам, сейчас в судах рассматривается 404 иска, где фигурируют объекты общей площадью около 200 тыс. кв. м.
В департаменте городского имущества (ДГИ) и Госинспекции по недвижимости (ГИН) сообщили «Ъ», что за 11 месяцев 2022 года город суммарно принял в собственность 692 бесхозяйных объекта, или 197,7 тыс. кв. м.
Такие объекты ГИН выявляет в основном по обращению горожан, государственных и иных организаций, пояснили в мэрии. Партнер компании «ПоверенныйЪ» Даниил Синицын указывает, что работу по выявлению таких объектов ведут и структуры ГБУ «Жилищник».
Юрист объясняет, что при ревизии промзон у города существует два основных инструмента. Объекты, построенные недавно без соответствующих разрешений, чаще сносят, если собственнику не удается узаконить их через градостроительно-земельную комиссию. По словам Синицына, собственность города суды обычно признают на объекты, построенные давно и на законных основаниях, если права на них не были должным образом зарегистрированы. Например, так бывает с промобъектами, приватизированными в 1990-х годах.
Фактически до начала 2000-х годов регистрация недвижимости велась без единой федеральной законодательной базы, говорит партнер бюро «Юлова и партнеры» Юрий Козлов. Перенос сведений в позже появившийся Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) не был автоматическим, а требовал заявления собственника.
Но перерегистрировать недвижимость не всегда просто: поменялись правила подсчета общей площади, адресные ориентиры, была утрачена часть документов и т. д.
Для предпринимателей эти нюансы не всегда очевидны, говорит Козлов. В качестве примеров выявленных бесхозяйных объектов юрист приводит административное здание (15,6 тыс. кв. м) в 1-м Дорожном проезде, двухэтажное сооружение (8,4 тыс. кв. м) в промзоне «Грайвороново», строение на Ташкентской улице.
Признавая свои права, мэрия сначала вносит объекты в ЕГРН как бесхозяйное имущество, а потом подает заявление о признании права собственности, поясняет Юрий Козлов. В мэрии добавили, что ДГИ может обратиться в суд через год с момента постановки на учет здания и через три месяца, если речь о линейном объекте. Разбирательства обычно проходят без реального собственника: власти его не видят и не знают, кто он, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин.
Узнав о решении суда, такой владелец, по словам юриста, должен подать в суд апелляцию с ходатайством о восстановлении пропущенного срока регистрации прав собственности.
Юрий Козлов считает, что многие фактические владельцы объектов не обращаются с претензиями, считая, что упустили момент. Такой подход юрист считает ошибочным, убеждая собственников действовать на упреждение: оформив права на объект, можно рассчитывать на существенную компенсацию.
После оформления прав на бесхозяйные объекты город передает их заинтересованным организациям, говорят в мэрии.
Юрий Козлов связывает масштабирование практики выявления бесхозяйных объектов с развитием в городе проектов комплексного развития территорий (КРТ). В старых границах Москвы дефицит свободных участков, логично, что власти обратили внимание на промзоны, которые мэрия намерена активно застраивать, считает он. Для КРТ нужен участок целиком, где нет недвижимости с отдельными собственниками, говорит управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.
В феврале этого года мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в городе на разных стадиях реализации находится более 150 проектов КРТ общей площадью 2 тыс. га. Мэрия готова увеличить число таких проектов втрое. В таких проектах участвуют крупные девелоперы.