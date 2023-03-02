Объем внешнего госдолга России сократился впервые за три года

По итогам 2019 года госдолг составлял 3,395 триллиона рублей, 2020 года — 4,189 триллиона рублей, в 2021 году — 4,435 триллиона рублей, а в 2022 году — 4,039 триллиона рублей. В то же время, как сообщили РИА Новости в Счетной палате, объем общего госдолга в 2022 году составил 22,82 триллиона рублей, а его доля относительно ВВП упала на один процентный пункт до 17,1%.
Как сообщили РИА Новости в Счетной палате, объем внутреннего госдолга по итогам года составил 18,78 миллиарда рублей, объем внешнего госдолга — 4 038,6 миллиарда рублей, в том числе по госгарантиям — 1 381,9 миллиарда рублей.
Данные цифры, отметили аудиторы, соответствуют «норме». С учетом резервов госдолг находится на безопасном уровне, его соотношение к ВВП является наименьшим среди всех стран-членов G20. При этом безопасным, пояснили в Счетной палате, является уровень госдолга в пределах до 20% ВВП.
В ведомстве также напомнили, что в ряде развитых стран уровень госдолга превышает 100% ВВП, не влияя серьезным образом на устойчивость их экономик.
Согласно текущему закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов, в 2023—2025 годах ожидается рост объема государственного долга России. По итогам 2023 года его объем составит около 25,369 триллиона рублей, 2024 года — 27,679 триллиона рублей, 2025 года — 29,94 триллиона рублей. При этом в общем объеме госдолга доля внутреннего долга в 2023 году составит 81,6%, в 2024 году — 82,4%, в 2025 году — 83,5%. В результате в предстоящем трехлетнем периоде объем госдолга России сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП).
Верхний предел внутреннего госдолга долга РФ на 1 января 2024 года составит около 20,697 триллиона рублей, внешнего — 66,6 миллиарда долларов, или 63,4 миллиарда евро; на 1 января 2025 года — 22,804 триллиона рублей и 68,1 миллиарда долларов (или 63,1 миллиарда евро) соответственно; на 1 января 2026 года — 24,994 триллиона рублей и 68 миллиардов долларов (или 61,2 миллиарда евро).