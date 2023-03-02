Названы основные финансовые шаги к статусу инвестора

«В ситуации с инвестициями как с займами: чтобы понять, стоит ли начинать, нужно тщательно изучить личную финансовую картину конкретного человека. Если в случае кредитных обязательств такой анализ проводит банк, то в вопросе инвестиций можно надеяться только на собственную адекватную оценку», — считает эксперт.
Федоров подчеркнул, что размер дохода должен быть достаточным для покрытия повседневных потребностей, расходов.
«Одно время часто встречал советы из разряда: откажись от чашки кофе на вынос, сэкономь и вложи деньги в фондовый рынок. Я категорически против такого подхода к инвестициям. Работать нужно со свободным капиталом, а это значит, что уровень доходов должен быть достаточен для покрытия повседневных потребностей. Если при вычете из ваших доходов расходов образуется некая дельта, то это уже первый шаг на пути к статусу инвестора», — отметил Федоров.
Вторым шагом он назвал формирование подушки безопасности. По его словам, она должна рассчитываться сроком от трех до шести месяцев. Часто этого времени достаточно, чтобы решить ситуацию в случае непредвиденной потери источников дохода, объяснил эксперт.
В-третьих, следует определить стратегию инвестирования. Федоров уточнил, что выбор финансовых инструментов будет зависит от риск-профиля, поэтому всё индивидуально. Для начала стоит решить, инвестировать самостоятельно или обратиться к профессиональному участнику финансового рынка. Как объяснил эксперт, в первом случае стоит выбирать сферу, которая понятна и знакома. По его мнению, интересные предложения можно найти и на фондовом рынке, и в криптовалютах, и в недвижимости.
«Работа с капиталом в любом случае требует определенных усилий, если времени или желания их совершать нет, то лучше обратиться в лицензированную Центробанком компанию, чтобы определиться с подходящими инструментами», — уточнил он.
Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что важен психологический аспект, который включает в себя принятие рисков и «отключение эмоций». По его словам, такие чувства, как страх и жадность, губительны на финансовых рынках, инвестору нужно действовать хладнокровно, сверяясь с выбранной инвестиционной стратегией.