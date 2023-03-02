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18:10 (мск), источник: Известия

Названы основные финансовые шаги к статусу инвестора

Перед тем как начать заниматься инвестициями, стоит тщательно изучить финансовое состояние. Советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров 2 марта рассказал «Известиям», на что нужно обратить внимание начинающим инвесторам.

Источник: Известия

«В ситуации с инвестициями как с займами: чтобы понять, стоит ли начинать, нужно тщательно изучить личную финансовую картину конкретного человека. Если в случае кредитных обязательств такой анализ проводит банк, то в вопросе инвестиций можно надеяться только на собственную адекватную оценку», — считает эксперт.

Федоров подчеркнул, что размер дохода должен быть достаточным для покрытия повседневных потребностей, расходов.

«Одно время часто встречал советы из разряда: откажись от чашки кофе на вынос, сэкономь и вложи деньги в фондовый рынок. Я категорически против такого подхода к инвестициям. Работать нужно со свободным капиталом, а это значит, что уровень доходов должен быть достаточен для покрытия повседневных потребностей. Если при вычете из ваших доходов расходов образуется некая дельта, то это уже первый шаг на пути к статусу инвестора», — отметил Федоров.

Вторым шагом он назвал формирование подушки безопасности. По его словам, она должна рассчитываться сроком от трех до шести месяцев. Часто этого времени достаточно, чтобы решить ситуацию в случае непредвиденной потери источников дохода, объяснил эксперт.

Это важный момент, который многие упускают из виду. Если нет резерва, то при форс-мажоре инвестору приходится выводить средства со счетов не в наиболее благоприятной момент, а срочно. Чаще всего это приводит к фиксации убытков. С этим, кстати, столкнулись многие релоцировавшиеся граждане: закрывали брокерские счета с просадками портфеля на 40−60%, продавали недвижимость с дисконтом и так далее.

Максим Федоров
советник по инвестициям ИК Fontvielle

В-третьих, следует определить стратегию инвестирования. Федоров уточнил, что выбор финансовых инструментов будет зависит от риск-профиля, поэтому всё индивидуально. Для начала стоит решить, инвестировать самостоятельно или обратиться к профессиональному участнику финансового рынка. Как объяснил эксперт, в первом случае стоит выбирать сферу, которая понятна и знакома. По его мнению, интересные предложения можно найти и на фондовом рынке, и в криптовалютах, и в недвижимости.

«Работа с капиталом в любом случае требует определенных усилий, если времени или желания их совершать нет, то лучше обратиться в лицензированную Центробанком компанию, чтобы определиться с подходящими инструментами», — уточнил он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что важен психологический аспект, который включает в себя принятие рисков и «отключение эмоций». По его словам, такие чувства, как страх и жадность, губительны на финансовых рынках, инвестору нужно действовать хладнокровно, сверяясь с выбранной инвестиционной стратегией.

Я подчеркну, что все три финансовых шага к статусу инвесторов и определенная психологическая устойчивость — обязательные условия для обретения статуса инвестора. Иначе высока вероятность, что инвестиционный путь будет недолгим, а опыт неприятным.

Максим Федоров
советник по инвестициям ИК Fontvielle
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