09:23 (мск), источник: ТАСС
Дерипаска предложил снизить число чиновников в два-три раза
По его мнению, российской экономике нужно больше свободы от государственного аппарата.
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КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Количество чиновников в России должно быть уменьшено в два-три раза, российской экономике нужно больше свободы от государственного аппарата. Такое мнение высказал Олег Дерипаска в ходе сессии «НЭП 2.0 — роль Сибири как центра промышленного роста» на Красноярском экономическом форуме.
«Про чиновников — мне кажется, пришло время их как-то сократить. Я все время задумываюсь об управлении: насколько оно эффективно, адекватно ли решает проблемы, — сказал он. — И я вижу, что “легкий стресс” всегда помогает. Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников — в два-три раза, сотрудников правоохранительных органов — в пару раз».
По мнению Дерипаски, нынешнее количество чиновников является «серьезной обузой для экономики», особенно для экономики России, на которой «гири висят» из-за санкций и всех остальных проблем.
«И нужно как-то встрепенуться и побеждать, и побежать вперед. И мне кажется, что уже назрел вопрос о том, что слишком много этого госаппарата и госкапитализма. Нам нужно больше свободы, реально больше свободы конкуренции», — подчеркнул он.