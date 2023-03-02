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09:23 (мск), источник: ТАСС

Дерипаска предложил снизить число чиновников в два-три раза

По его мнению, российской экономике нужно больше свободы от государственного аппарата.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Количество чиновников в России должно быть уменьшено в два-три раза, российской экономике нужно больше свободы от государственного аппарата. Такое мнение высказал Олег Дерипаска в ходе сессии «НЭП 2.0 — роль Сибири как центра промышленного роста» на Красноярском экономическом форуме.

«Про чиновников — мне кажется, пришло время их как-то сократить. Я все время задумываюсь об управлении: насколько оно эффективно, адекватно ли решает проблемы, — сказал он. — И я вижу, что “легкий стресс” всегда помогает. Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников — в два-три раза, сотрудников правоохранительных органов — в пару раз».

По мнению Дерипаски, нынешнее количество чиновников является «серьезной обузой для экономики», особенно для экономики России, на которой «гири висят» из-за санкций и всех остальных проблем.

«И нужно как-то встрепенуться и побеждать, и побежать вперед. И мне кажется, что уже назрел вопрос о том, что слишком много этого госаппарата и госкапитализма. Нам нужно больше свободы, реально больше свободы конкуренции», — подчеркнул он.

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