CNN: таинственный флот из 600 танкеров помогает России перевозить нефть по всему миру

По данным телеканала, по мере ужесточения санкций Запада в отношении России появился флот «таинственных танкеров», к которому стали присоединяться все больше судов, готовых помогать переправлять российскую нефть. Эксперты насчитали примерно 600 таких судов, это 10% от всех крупных танкеров в мире.
Кто владеет и управляет многими из этих кораблей, до сих пор неизвестно. Появились новые малоизвестные игроки, в некоторых случаях замешаны подставные компании в Дубае или Гонконге. Одни танкеры были приобретены в Европе, остальные — это старые судна, которые могли бы оказаться на свалке.
Роль «серого» флота сильно возросла после того, как Россия переориентировала поставки на Китай и Индию, пишет CNN.
Доставка сырья более дальним странам связана с дополнительными сложностями и юридическими рисками, особенно после того, как страны «большой семерки» установили ценовой потолок на российскую нефть.
«Есть флот, который не ведет никакого бизнеса с Россией, а есть флот, который занимается почти исключительно российским бизнесом», — рассказал Ричард Мэтьюз, глава исследовательского отдела EA Gibson.
Ранее агентство Reuters сообщало, что цена российской экспортной нефти Urals с поставками из портов Балтийского моря в начале марта выросла до $55 за баррель.