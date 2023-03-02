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11:23 (мск), источник: Газета.Ру

CNN: таинственный флот из 600 танкеров помогает России перевозить нефть по всему миру

У российской нефти по-прежнему появляются новые покупатели по всему миру, несмотря на западные санкции. Но даже те, кто целыми днями отслеживает ее перемещение, не могут точно определить, кто перевозит сырье, пишет CNN.

По данным телеканала, по мере ужесточения санкций Запада в отношении России появился флот «таинственных танкеров», к которому стали присоединяться все больше судов, готовых помогать переправлять российскую нефть. Эксперты насчитали примерно 600 таких судов, это 10% от всех крупных танкеров в мире.

Кто владеет и управляет многими из этих кораблей, до сих пор неизвестно. Появились новые малоизвестные игроки, в некоторых случаях замешаны подставные компании в Дубае или Гонконге. Одни танкеры были приобретены в Европе, остальные — это старые судна, которые могли бы оказаться на свалке.

Brent от TradingView
Роль «серого» флота сильно возросла после того, как Россия переориентировала поставки на Китай и Индию, пишет CNN.

Доставка сырья более дальним странам связана с дополнительными сложностями и юридическими рисками, особенно после того, как страны «большой семерки» установили ценовой потолок на российскую нефть.

«Есть флот, который не ведет никакого бизнеса с Россией, а есть флот, который занимается почти исключительно российским бизнесом», — рассказал Ричард Мэтьюз, глава исследовательского отдела EA Gibson.

Ранее агентство Reuters сообщало, что цена российской экспортной нефти Urals с поставками из портов Балтийского моря в начале марта выросла до $55 за баррель.

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