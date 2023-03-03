Какой курс американской валюты к рублю предрекают эксперты к 2025 году

В своей модели эксперты сопоставляют нынешнюю экономическую ситуацию с условиями кризиса 2014−2016 годов. Тогда доллар сначала стоил 30 руб., затем курс поднялся до 86 руб. и откатился до 55 руб. Эти цифры в «Ингосстрах-Инвестициях» соотнесли с нынешними валютными котировками, то есть умножили на два, и на этом построили свой прогноз.
Впрочем, экономист Bloomberg Economics Александр Исаков проводит иные исторические параллели: «У нас был прецеденты довольно сильного ослабления курса. Например, в 2020 году, когда нефть была отрицательная, существенного падения не случилось по двум причинам. Во-первых, у нас остается инструмент в виде процентных ставок, который Банк России исторически проактивно использует. Ему удавалось стабилизировать спрос на валюту, вернуть доверие к рублю радикальными повышениями ставок. Думаю, что этот инструмент останется».
«Как правило, курс растет наравне с темпом, который соответствует разнице в инфляции у нас и у наших основных торговых партнеров. Обычно это подразумевало его трендовое ослабление на 2−3% в год. Если наша инфляция находится в диапазоне 4−6%, то глобальная — 2−4% в год», — заявил Исаков.
Аналитики «Ингосстрах-Инвестиций» считают, что способствовать негативному сценарию будут три фактора. Первый — падение экспорта на фоне санкций и мировой рецессии. По оценкам экономистов, сейчас Россия поставляет за рубеж товаров на $450 млрд против $600 млрд в прошлом году. Второй фактор — усиление зависимости от иностранной продукции. Если в 2022-м доля импорта к ВВП упала до 14%, то сейчас восстановилась до 15% и продолжит расти.
При этом сами товары на мировых рынках будут оставаться дорогими — это третья причина намечающейся девальвации, по мнению экспертов. Однако у властей остаются инструменты, чтобы бороться с отрицательным трендом, говорит главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин:
«В моем представлении соотношение доли импорта и экспорта в ВВП для курса как таковое не является определяющим. С учетом того, что какую-то часть контроля над валютным рынком власти вернули себе через интервенции в юанях, приличная доля таких колебаний доступными сейчас инструментами может быть если не полностью нейтрализована, то в существенной степени сглажена. Исходя из резервов, которые есть в запасе у ЦБ, это до двух раз больше суммы, которую мы видим в ФНБ. И для колебаний в 1−2% ВВП это вполне хороший стабилизатор».
По прогнозам собеседников «Ъ FM», даже при худшем стечении обстоятельств доллар вряд ли дотянет до отметки в 120 руб. Реалистичными они называют значения 80−100 руб. Впрочем, на колебания будут влиять геополитический фон и санкционное давление.