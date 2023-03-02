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14:53 (мск), источник: ТАСС

Аналитики SberCIB Investment Research не ждут роста доллара выше 85 рублей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Аналитики SberCIB Investment Research считают, что удешевление российской валюты в феврале — начале марта до 75−77 рублей за доллар связано с временным усилением геополитических рисков, а не с фундаментальными факторами.

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Источник: Reuters

Об этом говорится Telegram-канале компании. Вероятность ослабления рубля ниже отметки в 85 рублей за доллар невелика даже при негативном сценарии, полагают там.

Эксперты ожидают, что рубль вернется к 72 рублям за доллар к концу первого квартала 2023 года и будет в держаться вблизи 70 рублей до конца года.
Доллар от TradingView

В долгосрочной перспективе поддерживать рубль и ограничивать его волатильность будет повышение глобальных цен на нефть благодаря ускорению роста экономики КНР. К концу года Brent может подорожать до $91 за баррель, считают в SberCIB. Кроме того, там рассчитывают на сокращение дисконтов на российскую нефть на фоне перестройки логистических цепочек.

Brent от TradingView

Также укрепить отечественную валюту должно бюджетное правило — если объемы нефтегазового экспорта России сократятся, Минфин увеличит продажи валюты. Поддерживать рубль будет и инфляционное таргетирование со стороны Банка России.

В SberCIB полагают, что вероятность ослабления рубля ниже отметки в 85 рублей за доллар невелика, даже если события будут развиваться в более негативном ключе, чем ожидается инвесткомпанией сейчас.

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