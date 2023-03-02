15:25 (мск), источник: Известия
Набиуллина заявила о продлении в марте всех валютных ограничений
Все валютные ограничения, введенные в 2022 году, будут продлены в марте. Об этом 2 марта заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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«Ограничения на движение капитала и валютные ограничения, эти меры были крайне важны для быстрой стабилизации ситуации. В течение года нам удалось отменить или смягчить многие из них. Но в будущем принципиальных изменений тех условий, которые есть сейчас, ждать не приходится, и поэтому ограничения будут сохраняться», — сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.
1 августа 2022 года Банк России продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты на шесть месяцев — до 9 марта 2023-го. Лимит составляет $10 тыс. или на такую же сумму в евро. Снять в валюте можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.
Центробанк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц 9 марта 2022 года. Регулятор отмечал, что граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт. Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует лимит, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Также 1 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных временных экономических мер для обеспечения финансовой стабильности в стране. Решение связано с «недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», которые направлены на введение санкций в отношении граждан и юрлиц России.