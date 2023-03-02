16:46 (мск), источник: ТАСС
ЦБ летом представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей
Как отметил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов, модернизация позволит обеспечить надежную защиту от подделки и повысить качество банкнот.
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АНОСИНО /Московская область/, 2 марта. /ТАСС/. Банк России планирует уже летом 2023 года презентовать модернизированные банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов на организованной Ассоциацией банков России ежегодной встрече кредитных организаций с регулятором.
«В 2023 году летом мы планируем презентовать банкноту в 1 000 рублей, банкноту в 5 000 рублей. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, будут иметь усовершенствованный защитный комплекс, высокую износоустойчивость. Модернизация позволит обеспечить надежную защиту от подделки и повысить качество банкнот в обращении», — сказал он.
Ранее сообщалось, что экспертные группы предложили около 30 объектов-символов для дизайна новых купюр номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. На тысячной купюре могут появиться Нижегородский кремль, здание Госбанка или памятник Максиму Горькому, а на пятитысячной — панорамный вид Екатеринбурга.
Согласно планам ЦБ РФ, в текущем году в обращение должны поступить модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей (их концепция уже утверждена советом директоров Банка России), в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.