Экономист оценила восстановление китайской экономики

Экономист уточнила, что в прошлом году ВВП Китая вырос всего на 3% при целевом уровне около 5,5%. Такой показатель стал худшим результатом за почти полвека, исключая общий пандемический кризис 2020-го, добавила она.
«Оперативные данные показывают сильный старт китайской экономики в начале этого года, после того как в декабре прошлого года были отменены основные антиковидные ограничения, сдерживавшие экономическую активность. Прежде всего, ограничения на мобильность населения, как внутри страны, так и по отношению к внешнему миру», — отметила аналитик.
По ее словам, 5 марта будет открыта сессия Всекитайского собрания народных представителей, на которой ожидается рассмотрение доклада о выполнении плана экономического и социального развития страны за 2022 год и проектов плана экономического и социального развития на 2023 год.
«По данным Reuters со ссылкой на анонимные источники, обсуждаются весьма амбициозные цели роста экономики на этот год: 5−6%, в то время как в ноябре, до отмены антиковидных ограничений, правительственные экономисты предлагали более умеренные цели: 4,5−5,5%», — заявила Беленькая.
При этом экономист подчеркнула, что существует ряд проблем, которые могут сдерживать рост китайской экономики.
Среди них она назвала кризис на рынке недвижимости, вероятное ослабление внешнего спроса вследствие продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировых центробанков, а также ослабленный внутренний спрос.
«В то же время правительство и центробанк Китая проводят стимулирующую макроэкономическую политику, направленную на поддержку внутреннего спроса и стабилизацию рынка недвижимости. По данным источников Reuters, ожидается, что в этом году правительство увеличит годовой дефицит бюджета примерно до 3% ВВП и выпустит специальные облигации на сумму около 4 трлн юаней для поддержки инвестиционных расходов», — отметила эксперт.
Аналитик напомнила, что Китай — вторая экономика мира, а также крупнейший импортер по многим видам сырья.
Она объяснила, что увеличение спроса со стороны КНР является позитивным фактором для мировой торговли. Кроме того, открытие китайской экономики для международного туризма означает дополнительный спрос на услуги, в том числе в США и в еврозоне.
Поэтому восстановление темпов роста экономики Китая важно для всего мира как фактор, снижающий риски глобальной рецессии, но одновременно инфляционное давление может оказаться более устойчивым. Для России, особенно с учетом переориентации потоков внешней торговли на Восток, рост экономики Китая означает лучшие перспективы спроса на товары российского сырьевого экспорта.
Ольга Беленькаруководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»
Накануне агентство Bloomberg написало, что Китай демонстрирует уверенное восстановление после снятия ограничений, и, согласно данным Национального бюро статистики КНР, индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) вырос в прошлом месяце до 52,6. Показатель стал самым высоким с апреля 2012-го.
7 января директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал «Известиям», что в случаях, когда экономика КНР падает на 1%, мировая экономика сокращается примерно на полпроцента. По его словам, в 2023 году будет наблюдать обратный эффект, и экономический рост страны будет характеризоваться более слабым первым полугодием и более сильным вторым.