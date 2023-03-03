В России начнут серийно выпускать гражданские дроны

Спрос на дроны для нужд различных служб, органов и компаний уже оценивается в 100 тыс. экземпляров, уточнил источник. При этом в ближайшие три года потребуется около 8 тыс. беспилотников, их стоимость превысит 50 млрд рублей, уточнил представитель Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая участвует в проекте.
«Согласно проведенному анализу рынка, мы оцениваем спрос на БПЛА, который станет основой формирования ГГЗ, на ближайшие три года в объеме не менее 8 тыс. единиц беспилотников разных классов и типов для выполнения авиационных работ гражданского назначения. Их общая стоимость оценивается свыше 50 млрд рублей», — сообщил «Известиям» представитель ГТЛК.
Сформировать госзаказ на беспилотные авиационные системы (БАС) поручил президент РФ Владимир Путин в декабре 2022-го. Проект призван удовлетворить потребности в дронах у федеральных органов исполнительной власти, госкомпаний, госкорпораций и хозяйственных обществ с долей участия государства в капитале более 50%.
В Минпромторге пока оценили спрос только на тяжелые беспилотники — это более 1 тыс. единиц аппаратов. В ведомстве также отметили, что для финансирования госзаказа планируется использовать средства самих заказчиков — госкорпораций и частных компаний, а также федеральных и региональных органов власти. Кроме того, в Министерстве промышленности видят логику в том, чтобы использовать и средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), в частности для создания производств тяжелых БАС.