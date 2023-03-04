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Диверсия в Брянской области
01:22 (мск), источник: Life.ru

В России предложили ограничить переводы без открытия счёта

Росфинмониторинг предложил проект федерального закона, запрещающий физлицам переводить больше 100 тысяч рублей без открытия счёта. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Источник: Reuters

«Проект федерального закона устанавливает максимальный порог проведения упрощённой идентификации при осуществлении перевода денежных средств физическим лицом без открытия банковского счёта в размере 100 тыс. руб. либо аналогичной суммы в иностранной валюте», — сказано в сообщении.

Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он был разработан по поручению правительства. Его цель — борьба с незаконными финансовыми операциями и мошенничеством в банковской сфере. В том числе законопроект предполагает предотвращение и предупреждение финансирования терроризма и экстремизма. В ведомстве считают, что за счёт такого нововведения будет повышена прозрачность финансовых операций.

Ранее Лайф писал, что объём денежных переводов из России в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Кыргызстан за прошлый год побил все рекорды, так как вырос до 500%.

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