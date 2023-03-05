«Тинькофф банк» приостановил переводы в Турцию из-за санкций

«К сожалению, в банки Турции мы не сможем перевести из-за введенных санкций. SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-корреспондентом. Поэтому мы временно не совершаем данные переводы», — сообщил представитель банка, отвечая на вопрос о том, возможны ли сейчас денежные переводы в Турцию.
Он уточнил, что «ни в каком виде» переводы в страну не осуществляются.
В пятницу «Тинькофф банк» временно перестал осуществлять валютные переводы в Грузию из-за того, что банк-корреспондент перестал обрабатывать переводы в эту страну. При этом, на тот момент, представитель поддержки банка сообщал, что переводы в Турцию возможны.
В конце прошлой недели Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф банк» попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. В «Тинькофф банке» сообщили, что подготовились к санкциям ЕС, они не влияют на обслуживание клиентов. При этом в кредитной организации отметили, что анализируют решение Еврокомиссии. Кроме того, «Тинькофф инвестиции» заявили, что переведут активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию, при этом привычные сервисы будут доступны в полном объеме.