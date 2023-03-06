10:11 (мск), источник: Известия
Золотая луковица: почему цены на овощи бьют мировые рекорды
В России огурцы подорожали в полтора раза с начала года, а в Британии они совсем исчезли.
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Рост цен на помидоры и огурцы стал одним из наиболее заметных проявлений инфляции в России этой зимой. Овощи подорожали в разы за считаные недели и бьют все ценовые рекорды — огурцы стоимостью более 1 тыс. рублей за килограмм перестали быть чудной экзотикой. Однако схожая картина присутствует и в других странах. В Великобритании, к примеру, огурцы вообще исчезли с прилавков супермаркетов. В Евросоюзе цены на овощи подскочили на 25% за год. А теперь в целом ряде стран Азии и Африки резко поднялись цены на один из доступных и легко выращиваемых овощей — лук. Хотя непосредственные причины у всех этих явлений могут быть разными, объединяет их кризис цепочек поставок в мире, который начался еще в пандемию, а сейчас усилился. В будущем «овощная» инфляция и даже дефицит продуктов питания могут стать еще острее. Подробнее — в материале «Известий».
Традиционно в России помидоры и огурцы сильно дорожали зимой, к ее середине. Это легко объяснимо природными условиями — даже тепличные овощи в эти месяцы плодоносят хуже из-за недостатка солнца. В 2023 году они превзошли все ожидания. Килограмм огурцов в феврале достиг в рознице 400−500 рублей. Такие цены установились даже в Ростове-на-Дону, где свое производство является достаточно масштабным. Привозные и вовсе подскочили до 800 рублей. В других регионах ситуация наблюдалась даже более жесткая: появлялись и ценники в 1,3 тыс. рублей за килограмм. В целом, по данным Росстата, за семь недель наступившего года цены на зеленый овощ выросли более чем в полтора раза. Для сравнения, за тот же период 2022 года «огуречная» инфляция составила менее 18%.
Что разогнало цены в придачу к обычному сезонному дефициту? Проблемы возникли в первую очередь с поставками оборудования для теплиц, которое в значительной степени импортное. Как и семенной материал. Кроме того, тенденция низкой маржинальности огурцов (в большей степени, чем других овощей) привела к недостаточным инвестициям в этот сектор и, как результат, резкому повышению цен в условиях дефицита. Наконец, ситуация у производителей была не настолько печальная, что вызывает подозрения, что не последнюю роль сыграла резкая реакция на локальный рост цен у розничных сетей. Как бы то ни было, но схожая ситуация, пусть и в несколько менее острой форме, наблюдалась и на рынке помидоров, где цены с начала года выросли на треть.
На данный момент острота проблемы снизилась — сезонный фактор начинает отходить на второй план. Цены на огурцы и помидоры пошли вниз и, по идее, в скором времени должны вернуться на отметки, наблюдаемые в 2022 году, или чуть выше. Однако такой резкий всплеск, который сказывается даже на общей инфляции, весьма показателен.
Тем более что Россией овощная драма отнюдь не ограничивается. Еще более вопиющая обстановка сложилась на другом конце Европы, в Великобритании. Страна, которая с особым усердием (на фоне даже других западных государств) принимала антироссийские санкции, сама сталкивается с острым инфляционным кризисом. Но с огурцами и помидорами вышло еще хуже, чем в среднем по британской экономике — они вовсе начали исчезать из магазинов. Розничная сеть Asda ввела ограничения по отпуску товаров: в одни руки можно взять не более трех единиц огурцов, помидоров или болгарского перца; в супермаркетах Morrisons — не более двух.
Проблема со снабжением овощами в Великобритании многослойная. Во-первых, местные фермеры всё еще испытывают затруднения из-за Брексита — сказывается нехватка рабочих рук. Во-вторых, резкое подорожание удобрений и энергоносителей, по сути, вывело из бизнеса огромное количество местных производителей. Однако львиная доля рынка овощей в Великобритании все-таки принадлежит иностранным сельхозпроизводителям, и они-то как раз «не вывезли». В Испании, одном из ключевых экспортеров, случился неурожай — производство овощей снизилось на четверть. В свою очередь, Марокко, другой ведущий поставщик, испытало собственные проблемы, и в конечном счете королевство решило вообще ограничить экспорт фруктов и овощей, сохранив достаточно запасов накануне месяца Рамадан.
В результате министр по делам окружающей среды Тереза Коффи предложила британцам перейти на репу — ее более чем достаточно, да и потребление продукта, произрастающего дома, куда более полезно для экологии (меньше выбросов углекислого газа). Что, кстати, правда: огурцы и особенно помидоры относятся к наиболее энергозатратным в выращивании овощам. Правительство Великобритании, столкнувшейся с самым низким объемом поставок с 1985 года, сейчас предлагает увеличить субсидии фермерам на полмиллиарда фунтов, а британские экспаты в континентальной Европе троллят сограждан полными прилавками, намекая им на ошибочный выбор при Брексите.
Однако и на континенте радоваться совершенно нечему. Энергетический кризис ударил по производству 70% овощей в ЕС, а резкое подорожание и дефицит удобрений зацепили и всё остальное. По сути, проблемы в странах союза те же самые: стремительный взлет цен по большей части овощной номенклатуры. К примеру, во Франции огурцы в феврале подорожали почти вдвое. Овощная инфляция год к году составляет около 25% и продолжает разгонять общий уровень.
Несколько месяцев назад казалось, что худшее для мирового продовольственного рынка уже позади. Благодаря зерновой сделке пшеница и кукуруза из Черноморского региона пошли на мировой рынок (правда, не все логистические проблемы с российским зерном были решены), и это позволило значительно опустить цены уже осенью. Но уже спустя несколько месяцев продовольственная инфляция потрясла другой сегмент — овощной. Сейчас, по мере улучшения обстановки с урожаем этих культур в северном полушарии, общая ситуация должна понемногу стабилизироваться. В то же время разрастается другой кризис — луковый. Лук растет везде в изобилии, что не помешало товару стать дефицитным сразу в нескольких странах.
Началось с Филиппин, где цены на лук превысили цены на мясо (на 25% дороже говядины и в три раза — курицы). По сравнению с весной прошлого года цена за килограмм выросла в восемь раз. Виной тому стали многочисленные тайфуны, уничтожившие значительную часть местного урожая. Топлива в кризис подлили спекулянты, в числе которых оказалась и местная организованная преступность, устраивавшая нелегальные склады с луком, как будто это наркотики или оружие.
В то время как на Филиппинах бушевали тайфуны, Европу поразила засуха, и это тоже ударило по урожаю овоща. В свою очередь, в Центральной Азии запасы на складах были побиты морозом. В итоге Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан в конце января почти одновременно ввели запрет на экспорт лука, чтобы как-то удержать внутренние цены. А в феврале к ним присоединился еще один ключевой овощной экспортер — Турция, приходящая в себя после самого разрушительного землетрясения за последние десятилетия. Там цены на лук по сравнению с тем же периодом предыдущего года выросли на 720%. Ограничительные меры принял и Азербайджан. Теперь для стабилизации мирового рынка лука может потребоваться как минимум несколько месяцев.
В конце концов, погодные неурожаи случались и раньше, но далеко не всегда они оказывали настолько мощный эффект на мировую экономику. Гораздо более релевантными остаются проблема с цепочками поставок и желание стран спасать в кризисной ситуации в первую очередь самих себя. Если тенденция будет нарастать (а к этому всё и идет), резкий рост цен и дефицит в разных продовольственных секторах в ближайшие годы станут нормой.