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02:43 (мск), источник: Известия

Бумажные платежки ЖКУ предложили заменить электронными

Российский экологический оператор (РЭО) уверен: нужно постепенно отказаться от бумажных платежек ЖКУ, вместо них использовать электронные аналоги. Это предложение надо обсудить с Минстроем, сказано в письме гендиректора РЭО Дениса Буцаева в министерство (есть у «Известий»).

Источник: Известия

Это нововведение не должно коснуться пенсионеров, для них следует сохранить квитанции на бумаге, уверены в РЭО.

В повседневной жизни бумага — это один из самых потребляемых материалов, в стране используют миллионы тонн этого сырья, сказано в документе.

«В РФ более 50 млн домохозяйств, каждое из них получает бумажные платежки. Получается, что на ежемесячную рассылку документов уходит 50 т бумаги», — сказали в РЭО.

Ситуация обостряется тем, что потребление бумаги растет и, как следствие, увеличивается производство. В процессе изготовления сырья выделяются токсины — формальдегид и диоксид хлора.

Конечно, бумага — популярное сырье, она всегда готова для отправки на переработку, отметил гендиректор РЭО в своем письме. Обработка макулатуры в РФ сейчас находится на уровне мировых стандартов. В стране работают около 90 заводов, которые специализируются на переработке этих отходов. Ежегодно они утилизируют около 4 млн т таких отходов. Они, например, становятся сырьем для туалетной бумаги. Для этого нужно, чтобы люди сдавали макулатуру на переработку.

Плюс к этому, заметили в РЭО, в начале марта 2022 года бумага подорожала в два-три раза. Расходы управляющих и ресурсоснабжающих организаций поэтому выросли.

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