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03:40 (мск), источник: © РИА Новости

В Турции заявили о необходимости российских инвестиций

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Анкаре потребуются российские инвестиции для строительства газового хаба, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

Источник: Reuters

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в конце января объявлял, что международная встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится 14—15 февраля, после землетрясений 6 февраля встреча была перенесена предварительно на 22 марта.

Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции. В ближайшее время, как заявил РИА Новости в конце февраля источник, знакомый с переговорами, они возобновятся.

«Переговоры по хабу были приостановлены, так как после землетрясений многое изменилось в Турции. Все приоритеты сменились. Принципиально — да (Турции выгоден хаб — ред.), но сейчас у нас нет денег на его возведение. Если у РФ есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций», — заявил Эрхан.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда — через две недели после терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» на дне Балтийского моря — президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз — до исторических рекордов.

Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, «не имеет никакого смысла», а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России.

Газовый хаб, как отмечал президент Турции Тайип Эрдоган, может быть расположен в регионе Фракия в европейской части страны. Газ оттуда, по предположению турецких исследователей, может направляться по трем веткам: южная ветвь пойдет в Италию, средняя — в Болгарию, Албанию, Косово, Македонию, Сербию и другие страны, а северная — в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию.

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