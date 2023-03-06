Эксперт оценил пользу многотарифных счетчиков

Самым привычным является однотарифный счетчик, учитывающий расход электроэнергии вне зависимости от времени потребления. В этом случае стоимость 1 кВт электроэнергии едина, различается лишь по регионам и категориям потребителей. Двухтарифный счетчик учитывает дневное и ночное потребление электроэнергии (соответственно, цена на электроэнергию днем и ночью разная). Трехтарифный — помимо дневного и ночного — ведет учет расход электроэнергии в пиковые периоды (в этом случае действуют три разных тарифа).
«Для домохозяйств с априори “большими счетами” за электричество разница по оплате при переносе дневного потребления, особенно в пиковые периоды, на ночное будет заметна и может составлять несколько тысяч рублей в год. Для домохозяйств с высокой зависимостью от энергоемкой техники и оборудования (обогреватели, котлы, бойлеры, кондиционеры, теплые полы и т. д.) и возможностью максимизации их работы в ночное время экономия может быть выше на порядок — и составлять уже десятки тысяч рублей в год», — пояснил эксперт.
Что же касается домохозяйств с малым потреблением электроэнергии и низкой зависимостью от энергоемкой техники, то для них разница между тарифами, по словам эксперта, «может быть практически незаметной».
В случае двухтарифного счетчика примерно двукратное снижение стоимости ночного потребления корректируется некоторым повышением стоимости дневного потребления, которая выше, чем в случае однотарифного учета. В случае же трехтарифного учета появляются пиковые зоны потребления, стоимость электроэнергии в которые еще выше, отметил Уткин.
«Если у домохозяйства есть привычка перераспределять дневную нагрузку с дневного тарифа на ночной (включать на ночь посудомойку, стиральную машину, и особенно — греющие приборы и т. д.), то экономический эффект вполне возможен за счет более чем двукратной разницы между дневным и ночным тарифами. При этом в случае трехтарифной системы домохозяйство с активным потреблением в пиковые периоды быстро расстанется со всей экономией ночного периода», — сообщил эксперт.